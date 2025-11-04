Saltillo celebrará el tradicional Festival del Tamal y Atole Norteño

Las Cocineras tradicionales de Saltillo anunciaron la realización del Festival del Festival del Tamal y Atole Norteño, nombre que lleva la iniciativa. Este encuentro gastronómico se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre en la explanada de la Presidencia Municipal. El objetivo central es promover y rescatar la cocina regional mexicana.

María Rosa Cázares, integrante del grupo, explicó que el evento contará con la participación de 10 cocineras y dos artesanas. Se ofrecerá una gran variedad de tamales de dulce y de sal, entre ellos las preparaciones en hoja de acelga o “el tradicional que hacemos”, dijo la cocinera.

Informaron que cada una de ellas elaborará aproximadamente 3 mil tamales, en comparación con los 2 mil 500 que prepararon en 2024.

El festival busca ir más allá de la degustación para mantener viva una tradición culinaria. Las organizadoras señalan que esta costumbre está en riesgo debido a que la comida rápida ha opacado la gastronomía ancestral.

“Ese es el objetivo del grupo de cocineros tradicionales de Saltillo: perseverar en la tradición”, afirmó Cázares. Agregó que “la gran parte de las familias lo están perdiendo” al optar por otras opciones, por lo que buscan promover la comida mexicana que es “sabrosísima y recomendable para todos”.

El acceso al Festival del Tamal y Atole Norteño será gratuito para todos los asistentes. Cázares detalló que no habrá costo de ingreso, y los platillos serán ofrecidos a “precios accesibles al público” para facilitar la participación ciudadana.

Además de los tamales, las dos artesanas invitadas presentarán otros antojitos y productos de la dulcería regional. Una de ellas se especializa en “pan elaborado y la otra en el dulce tradicional, lo que es la cocada”, mencionó Cázares. También se ofrecerán dulces de tamarindo y el “dulce del quemada”.

El mensaje para la ciudadanía es una invitación directa a la convivencia. Cázares reiteró la invitación a “convivir con nosotros también un ambiente familiar” y a “pasar a degustar como familia” los sabores que dan identidad a la región. El horario de atención será de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, ambos días.