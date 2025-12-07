Saltillo: Ciclistas y familias asisten a la Ruta Recreativa para convivir y activarse
Se ofrecieron actividades de convivencia, activación física y servicios de salud.
La Ruta Recreativa de este domingo volvió a convertirse en un punto de encuentro para cientos de familias saltillenses, quienes disfrutaron actividades de convivencia, activación física y servicios de salud en el tradicional paseo dominical sobre el bulevar Venustiano Carranza.
En atención a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias municipales se coordinaron para fortalecer este espacio como una alternativa segura y saludable para la comunidad.
Como parte de su estrategia de proximidad y prevención del delito, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolló dinámicas dirigidas especialmente a niñas y niños, con el objetivo de estrechar la confianza entre la corporación y la ciudadanía.
Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo donde se ofrecieron servicios gratuitos de detección de diabetes e hipertensión, así como la aplicación de vacunas contra la influenza. También se atendió a mascotas con la aplicación de dosis antirrábicas y desparasitaciones.
La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable participó con actividades para promover el bienestar animal y puso a disposición mascotas en adopción para las familias interesadas.
El Gobierno Municipal invitó nuevamente a la población a sumarse cada domingo a la Ruta Recreativa, que se desarrolla de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el tramo de Baja California a Canadá, sobre Venustiano Carranza, un espacio que fomenta la actividad física, la convivencia familiar y el cuidado de la salud.