Saltillo: Ciclistas y familias asisten a la Ruta Recreativa para convivir y activarse

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Saltillo: Ciclistas y familias asisten a la Ruta Recreativa para convivir y activarse
    La Ruta Recreativa se realiza todos los domingos de 7:00 a 12:00 horas. FOTO: CORTESÍA

Se ofrecieron actividades de convivencia, activación física y servicios de salud.

La Ruta Recreativa de este domingo volvió a convertirse en un punto de encuentro para cientos de familias saltillenses, quienes disfrutaron actividades de convivencia, activación física y servicios de salud en el tradicional paseo dominical sobre el bulevar Venustiano Carranza.

En atención a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias municipales se coordinaron para fortalecer este espacio como una alternativa segura y saludable para la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones

Como parte de su estrategia de proximidad y prevención del delito, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolló dinámicas dirigidas especialmente a niñas y niños, con el objetivo de estrechar la confianza entre la corporación y la ciudadanía.

$!La Ruta Recreativa de Saltillo reunió a cientos de personas este domingo.
La Ruta Recreativa de Saltillo reunió a cientos de personas este domingo. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo donde se ofrecieron servicios gratuitos de detección de diabetes e hipertensión, así como la aplicación de vacunas contra la influenza. También se atendió a mascotas con la aplicación de dosis antirrábicas y desparasitaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Idioma, transporte y menús, retos para recibir a fanáticos de Túnez, Corea del Sur, Japón durante el Mundial

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable participó con actividades para promover el bienestar animal y puso a disposición mascotas en adopción para las familias interesadas.

El Gobierno Municipal invitó nuevamente a la población a sumarse cada domingo a la Ruta Recreativa, que se desarrolla de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el tramo de Baja California a Canadá, sobre Venustiano Carranza, un espacio que fomenta la actividad física, la convivencia familiar y el cuidado de la salud.

Temas


Familias
Ruta Recreativa
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo