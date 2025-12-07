Saltillo: Ciclistas y familias asisten a la Ruta Recreativa para convivir y activarse

La Ruta Recreativa de este domingo volvió a convertirse en un punto de encuentro para cientos de familias saltillenses, quienes disfrutaron actividades de convivencia, activación física y servicios de salud en el tradicional paseo dominical sobre el bulevar Venustiano Carranza.

En atención a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias municipales se coordinaron para fortalecer este espacio como una alternativa segura y saludable para la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones

Como parte de su estrategia de proximidad y prevención del delito, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolló dinámicas dirigidas especialmente a niñas y niños, con el objetivo de estrechar la confianza entre la corporación y la ciudadanía.