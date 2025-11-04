Saltillo: Ciclo de cine de terror cerrará este miércoles con ‘Alien’

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Saltillo: Ciclo de cine de terror cerrará este miércoles con ‘Alien’
    La exhibición de la cinta será este 5 de noviembre como parte de la cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2025 FOTO: ESPECIAL

La cinta será presentada en el Archivo General del Estado

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a participar en las últimas actividades del Festival Ánimas del Desierto 2025, que durante días ha llenado la ciudad de cultura, arte y tradición con motivo del Día de Muertos.

Como parte de la cartelera, este miércoles 5 de noviembre se realizará la última proyección del “Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios”, a cargo de Arteaga Grindhouse bajo la coordinación de José Luis Elizalde. La función será a las 20:30 horas en el Archivo General del Estado, ubicado en la calle Juan Aldama #381, esquina con General Cepeda, en la Zona Centro.

La película seleccionada para cerrar este ciclo es “Alien”, considerada una de las obras maestras del cine de ciencia ficción y terror. Este proyecto cinematográfico ha llevado el séptimo arte a distintos puntos de la ciudad, con funciones previas en lugares emblemáticos como el Panteón Santiago, el Parque Hundido, el Bosque de la Universidad Carolina, el Bosque Urbano Ejército Mexicano y la Escuela Álvaro Obregón.

Además, la jornada de este miércoles ofrecerá otras actividades artísticas dentro del festival. A las 17:00 horas, en el Foro Cultural de la Línea Verde de la colonia Vicente Guerrero, se presentará el espectáculo “Entre catrinas al son colombiano”, con música y danza a cargo de Movimiento Colombiano, una propuesta que combina ritmo, color y tradición.

Más tarde, a las 19:00 horas, la Banda de Música del Estado de Coahuila ofrecerá el concierto “Al son de las ánimas” en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza. En esta presentación participará la soprano Laura Elizabeth Martínez Yeverino, bajo la dirección artística de José Luis Ulloa Pedroza.

De forma paralela, continúa el Festival Paso de la Mariposa Monarca, con intervenciones artísticas en espacios públicos como el callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.

También permanecen abiertas al público las exposiciones “Calaveras Saraperas” y “Sonríe con la Catrina”, instaladas en diferentes centros comunitarios de Saltillo, donde familias completas pueden disfrutar del arte y la creatividad de artistas locales.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso por preservar las tradiciones mexicanas y promover la participación ciudadana a través del arte y la cultura en todos los rincones de la ciudad.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

