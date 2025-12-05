Saltillo: Circula video de presunto maltrato animal; asociaciones piden evitar difundir información sin verificar

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Saltillo: Circula video de presunto maltrato animal; asociaciones piden evitar difundir información sin verificar
    Se atribuyó erróneamente a estudiantes de la UAAAN, pero no existe evidencia que confirme esa versión. FOTO: ESPECIAL

En redes sociales se compartió un video que atribuía a estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro la esterilización de un perro sin anestesia; asociaciones locales aclaran que no hay evidencia de que el hecho haya ocurrido en Saltillo.

La difusión de un video donde se observa a un perro siendo sujetado durante una esterilización sin anestesia generó preocupación entre usuarios de redes sociales. La publicación aseguraba que el procedimiento había sido realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en Saltillo. Sin embargo, agrupaciones dedicadas a la protección animal señalaron que no existe información que respalde esa afirmación.

Desde la página Perrunos UAAAN, integrada por estudiantes y docentes voluntarios de la institución, se aclaró que el grupo “no practica esterilizaciones” y que las campañas en las que participan “se realizan con médicos veterinarios con cédula y registrados en el sector salud”. También subrayaron que en el campus de Saltillo no se imparte la especialidad de veterinaria, por lo que desconocen el origen del video.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato

Claudia Leza, integrante de la asociación Amor por los Animales A.C., coincidió en que el material no puede atribuirse a la universidad sin pruebas verificables. Añadió que la publicación no ofrece datos que permitan confirmar dónde ocurrió la grabación ni quiénes participaron.

Ante la viralización del contenido, hizo un llamado a actuar con responsabilidad al momento de compartir información en redes sociales. “También somos responsables de lo que subimos y a quién señalamos”, dijo. Agregó que ella conoce el trabajo de los integrantes de Perrunos UAAAN y de la docente que coordina el voluntariado: “Créeme que sería de las primeras que va y les jala las orejas”, dijo.

La activista insistió en que reproducir publicaciones no verificadas puede afectar a personas y grupos que trabajan en favor de los animales. “Hay que tener precaución a lo que compartimos y antes de señalar, verificar que la información sea real”, compartió.

TE PUEDE INTERESAR: Atienden en promedio 10 reportes semanales por maltrato animal, en Saltillo

En caso de que existiera un hecho de maltrato comprobable, recordó que existen canales formales para denunciar. “Si fuera cierto, el camino sería totalmente la Fiscalía del Estado, hacer la denuncia ante el Ministerio Público”, mencionó.

Mientras no se confirme el origen del video ni la identidad de quienes aparecen en él, tanto asociaciones civiles como voluntarios de la UAAAN llaman a no difundir contenido que atribuya responsabilidades sin sustento y a acudir a las autoridades competentes cuando exista evidencia verificable de un caso de crueldad animal.

Temas


Crueldad Animal
maltrato animal

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAAAN

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable