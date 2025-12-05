Saltillo: Circula video de presunto maltrato animal; asociaciones piden evitar difundir información sin verificar

La difusión de un video donde se observa a un perro siendo sujetado durante una esterilización sin anestesia generó preocupación entre usuarios de redes sociales. La publicación aseguraba que el procedimiento había sido realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en Saltillo. Sin embargo, agrupaciones dedicadas a la protección animal señalaron que no existe información que respalde esa afirmación.

Desde la página Perrunos UAAAN, integrada por estudiantes y docentes voluntarios de la institución, se aclaró que el grupo “no practica esterilizaciones” y que las campañas en las que participan “se realizan con médicos veterinarios con cédula y registrados en el sector salud”. También subrayaron que en el campus de Saltillo no se imparte la especialidad de veterinaria, por lo que desconocen el origen del video.

Claudia Leza, integrante de la asociación Amor por los Animales A.C., coincidió en que el material no puede atribuirse a la universidad sin pruebas verificables. Añadió que la publicación no ofrece datos que permitan confirmar dónde ocurrió la grabación ni quiénes participaron.

Ante la viralización del contenido, hizo un llamado a actuar con responsabilidad al momento de compartir información en redes sociales. “También somos responsables de lo que subimos y a quién señalamos”, dijo. Agregó que ella conoce el trabajo de los integrantes de Perrunos UAAAN y de la docente que coordina el voluntariado: “Créeme que sería de las primeras que va y les jala las orejas”, dijo.

La activista insistió en que reproducir publicaciones no verificadas puede afectar a personas y grupos que trabajan en favor de los animales. “Hay que tener precaución a lo que compartimos y antes de señalar, verificar que la información sea real”, compartió.

En caso de que existiera un hecho de maltrato comprobable, recordó que existen canales formales para denunciar. “Si fuera cierto, el camino sería totalmente la Fiscalía del Estado, hacer la denuncia ante el Ministerio Público”, mencionó.

Mientras no se confirme el origen del video ni la identidad de quienes aparecen en él, tanto asociaciones civiles como voluntarios de la UAAAN llaman a no difundir contenido que atribuya responsabilidades sin sustento y a acudir a las autoridades competentes cuando exista evidencia verificable de un caso de crueldad animal.