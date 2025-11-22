Saltillo impune: automovilistas siguen invadiendo ciclovía y la usan como carril (video)

Durante las llamadas “horas pico”, automovilistas de Saltillo continúan utilizando la ciclovía como si se tratara de un carril más de circulación, práctica que se ha vuelto recurrente en puntos como el bulevar Fundadores y el bulevar Venustiano Carranza.

Incluso se ha observado que algunos conductores se pasan los semáforos en rojo mientras avanzan por este espacio destinado exclusivamente a ciclistas.

De acuerdo con registros de usuarios en redes sociales, esta situación ocurre principalmente en el bulevar Fundadores entre las 06:00 y las 08:00 horas, así como en el bulevar Venustiano Carranza entre las 13:00 y las 14:00 horas.

Estos periodos coinciden con un incremento en la carga vehicular, y algunos conductores optan por invadir la ciclovía para adelantar unidades o incorporarse más rápido al flujo.

La problemática no es nueva. En notas previas publicadas por VANGUARDIA, se ha documentado cómo automovilistas han sido captados circulando sobre ciclovías.

La situación se ha presentado particularmente en Fundadores, pese a que el Reglamento de Tránsito de Saltillo prohíbe que vehículos motorizados circulen, se estacionen o rebasen sobre este tipo de infraestructura.