Saltillo impune: automovilistas siguen invadiendo ciclovía y la usan como carril (video)
Conductores utilizan la infraestructura ciclista como carril de circulación en Fundadores y Venustiano Carranza y hasta para estacionarse
Durante las llamadas “horas pico”, automovilistas de Saltillo continúan utilizando la ciclovía como si se tratara de un carril más de circulación, práctica que se ha vuelto recurrente en puntos como el bulevar Fundadores y el bulevar Venustiano Carranza.
Incluso se ha observado que algunos conductores se pasan los semáforos en rojo mientras avanzan por este espacio destinado exclusivamente a ciclistas.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a conductor fugitivo tras arrollar a motociclista en Ramos Arizpe
De acuerdo con registros de usuarios en redes sociales, esta situación ocurre principalmente en el bulevar Fundadores entre las 06:00 y las 08:00 horas, así como en el bulevar Venustiano Carranza entre las 13:00 y las 14:00 horas.
Estos periodos coinciden con un incremento en la carga vehicular, y algunos conductores optan por invadir la ciclovía para adelantar unidades o incorporarse más rápido al flujo.
La problemática no es nueva. En notas previas publicadas por VANGUARDIA, se ha documentado cómo automovilistas han sido captados circulando sobre ciclovías.
La situación se ha presentado particularmente en Fundadores, pese a que el Reglamento de Tránsito de Saltillo prohíbe que vehículos motorizados circulen, se estacionen o rebasen sobre este tipo de infraestructura.
Se ha advertido que la invasión constante de estos espacios compromete la seguridad de ciclistas y peatones, sobre todo en tramos donde la señalización es deficiente o la pintura se encuentra desgastada; elementos que forman parte del deterioro de la infraestructura ciclista de la ciudad.
En agosto de este año, el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible anunció que Saltillo cuenta actualmente con 55 kilómetros de ciclovías, y que existe la posibilidad de rehabilitar la infraestructura existente y, en etapas posteriores, extenderla hasta 100 y 200 kilómetros.
TE PUEDE INTERESAR: Hallan a joven sin vida en la colonia Amistad de Saltillo; padecía depresión
El titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, señaló entonces: “No se puede dar lugar a la crítica de que nadie anda en bici. Lo que pasa es que mucha gente no se sube porque no tiene la infraestructura adecuada. La ciclovía debe ofrecerse de manera natural, porque es la única forma de garantizar seguridad al ciclista”.
En otros casos difundidos por este medio, ciclistas han confrontado directamente a automovilistas que utilizan la ciclovía, recordándoles que dicho espacio no es un carril vehicular y que existen sanciones establecidas para quienes incumplen esta norma.
Para colectivos ciclistas y usuarios frecuentes de estos tramos, el problema no solo radica en la falta de respeto de algunos conductores, sino también en la ausencia de vigilancia constante y de una aplicación efectiva de las sanciones previstas en el reglamento municipal, lo que termina normalizando la invasión de estos espacios.
Mientras tanto, la ciclovía continúa siendo utilizada como vía alterna improvisada por automovilistas que priorizan la rapidez sobre la seguridad vial, en una ciudad donde el debate sobre movilidad y respeto al espacio público sigue abierto.