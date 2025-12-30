Saltillo: Ciudadanos llaman a mantener conciencia y evitar pirotecnia rumbo al cierre de 2025

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Saltillo: Ciudadanos llaman a mantener conciencia y evitar pirotecnia rumbo al cierre de 2025
    La venta de pirotecnia persiste pese a que en la entidad está prohibida. FOTO: CUARTOSCUO

Tras lo observado durante Nochebuena y Navidad, habitantes de distintos puntos de Saltillo compartieron cómo vivieron el uso de pirotecnia en sus colonias y llamaron a mantener la conciencia social de cara al cierre de año

Durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad, habitantes de distintos sectores de Saltillo coincidieron en que el uso de pirotecnia fue menor en comparación con años anteriores, aunque en algunas zonas sí se registraron detonaciones. A partir de estas experiencias, llamaron a mantener la prevención y evitar el uso de estos artefactos durante el cierre del año.

En colonias del oriente y centro de la ciudad, algunas personas reportaron que sí se escucharon cohetes de distintos tipos. Ángel señaló que “fue de todo tipo”, y advirtió sobre los riesgos que representan tanto para personas como para animales.

TE PUEDE INTERESAR: FGR asegura 347 kilos de pirotecnia en cateo a un inmueble, en Nuevo León

En el mismo sentido, Eduardo Hernández, desde Zona Centro, comentó que durante la Nochebuena se escucharon detonaciones fuertes. “Fue un tronadero, ya ve hasta la palmera que se incendió, eran palomas grandes”, relató, al subrayar que también hace falta responsabilidad desde casa.

En contraste, otros entrevistados percibieron una disminución notable. Pedro comentó que en su zona el ruido fue menor que en años anteriores, mientras que Karla señaló que, en algunos puntos del centro, lo que se observó principalmente fueron luces y no artefactos de alto impacto. “Sí hubo, pero no como otros años”, dijo. En la misma línea, Mauricio Sandoval señaló que en el poniente de la ciudad se escuchó menos pirotecnia y que, en general, las personas parecen optar cada vez más por evitarla.

Algunos testimonios coincidieron en que, aunque hubo presencia de pirotecnia, esta se concentró en colonias específicas. Azarael mencionó que se percibió olor a pólvora en la colonia Virreyes, pero que predominaban las “lucecitas” y no los explosivos fuertes, lo que aun así genera contaminación auditiva. “Aunque no truene, sigue siendo contaminación”, señaló, al tiempo que pidió evitar su compra.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: El cuidado del Centro y prohibir cuetes y pirotecnia

Ana, por su parte, comentó que en su zona, al norte, el ruido fue mínimo y que, a diferencia de otros años, prácticamente no se escucharon cohetes, lo que atribuyó a la falta de permisos y a una mayor conciencia social. En ese mismo sentido, algunos entrevistados señalaron que, aunque hubo casos aislados —como familiares que adquirieron cohetes en el centro—, la presencia fue menor.

De cara al cierre de 2025, los testimonios recabados apuntan a mantener la prevención observada durante Nochebuena y Navidad, evitar el uso de pirotecnia y priorizar la seguridad, el bienestar animal y la convivencia responsable.

Temas


Año Nuevo
Pirotecnia
A20

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

true

Mirador 30/12/2025

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
true

POLITICÓN: Sheinbaum y su mala suerte con los trenes: del colapso de la Línea 12 al descarrilamiento del Interoceánico
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Los valores de las acciones de estas automotrices aumentaron pero sus ganancias comparativas al 3T de 2024 decrecieron en términos acumulativos.

GM encabezó el rally automotriz en 2025, superando a Ford y a Tesla en el crecimiento de sus acciones
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

Carrera. El cantante saltillense aseguró que el galardón representa una pausa para reflexionar y seguir consolidando su carrera artística.

¡Orgullo de Saltillo! Celebra Emanuelle Abdallah recibir las Palmas de Oro por su legado musical