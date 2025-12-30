Saltillo: Ciudadanos llaman a mantener conciencia y evitar pirotecnia rumbo al cierre de 2025

Durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad, habitantes de distintos sectores de Saltillo coincidieron en que el uso de pirotecnia fue menor en comparación con años anteriores, aunque en algunas zonas sí se registraron detonaciones. A partir de estas experiencias, llamaron a mantener la prevención y evitar el uso de estos artefactos durante el cierre del año.

En colonias del oriente y centro de la ciudad, algunas personas reportaron que sí se escucharon cohetes de distintos tipos. Ángel señaló que “fue de todo tipo”, y advirtió sobre los riesgos que representan tanto para personas como para animales.

En el mismo sentido, Eduardo Hernández, desde Zona Centro, comentó que durante la Nochebuena se escucharon detonaciones fuertes. “Fue un tronadero, ya ve hasta la palmera que se incendió, eran palomas grandes”, relató, al subrayar que también hace falta responsabilidad desde casa.

En contraste, otros entrevistados percibieron una disminución notable. Pedro comentó que en su zona el ruido fue menor que en años anteriores, mientras que Karla señaló que, en algunos puntos del centro, lo que se observó principalmente fueron luces y no artefactos de alto impacto. “Sí hubo, pero no como otros años”, dijo. En la misma línea, Mauricio Sandoval señaló que en el poniente de la ciudad se escuchó menos pirotecnia y que, en general, las personas parecen optar cada vez más por evitarla.