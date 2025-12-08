Saltillo: Colonias con viviendas de tejabán concentran mayor riesgo por bajas temperaturas

Saltillo
/ 8 diciembre 2025
    Saltillo: Colonias con viviendas de tejabán concentran mayor riesgo por bajas temperaturas
    Poblaciones vulnerables son más propensas a sufrir enfermedades respiratorias por la exposición al frío. FOTO: OMAR SAUCEDO

El director de Salud Pública, Rubén Uriel Rodríguez, señaló que la población más vulnerable son niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas en situación de calle

El director de Salud Pública municipal, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, informó que las bajas temperaturas representan mayor riesgo para niñas y niños menores de seis años, adultos mayores y habitantes de colonias donde aún hay viviendas de tejabán.

“Son los que tienen más predisposición a la exposición a las temperaturas y por tanto riesgo de enfermedades respiratorias”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Amplían horarios de operativos antialcohol tras accidentes del fin de semana

Indicó que en colonias del sur —como Teresitas y Las Isabeles— se concentran la mayoría de estos casos. Recordó que en registros previos “habían contabilizado mil 800 personas que estaban viviendo en ese tipo de situaciones de tejabanes”, aunque aclaró que actualmente no cuentan con una cifra exacta.

Agregó que quienes suelen requerir atención durante la temporada invernal son principalmente personas en situación de calle, no migrantes. “Todas las que han llegado a los albergues son situación de calle”, señaló.

Dijo que presentan cuadros respiratorios y neumonías, y recordó que el año pasado atendieron entre 35 y 38 casos durante los días más fríos. Sobre ese periodo mencionó que, cuando la temperatura bajó a “menos 3 o menos 4 grados”, cuatro de los seis albergues se llenaron.

En ese sentido, comentó que el DIF cuenta con seis albergues gratuitos, con espacio para 150 personas. Rodríguez indicó que este año “ahorita no se han ocupado”, pero Protección Civil los activa cuando se presentan heladas. Salud Pública, añadió, brinda consultas médicas y medicamentos cuando son requeridos, y el tiempo de estancia suele ser de 24 a 48 horas, con acceso a comida y agua caliente.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo rinde primer informe: seguridad, agua y movilidad marcan el primer año

Sobre la presencia de migrantes en estos espacios, el funcionario señaló que “casi no llega, es más que nada la gente que vive aquí dentro de la localidad”, por lo que la atención se concentra en población vulnerable local. Mencionó que, aunque no se prevén temperaturas extremas como las del año pasado, se mantendrán en coordinación con Protección Civil para cualquier contingencia.

Finalmente, recordó que cualquier persona puede reportar situaciones de riesgo a través del 072, número en el que Protección Civil canaliza a Salud Pública cuando se requiere atención médica en albergues.

Temas


Albergues
Frente Frío
Salud Pública

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Copa COLAM de Ajedrez 2025 reunió a más de 100 jugadores nacionales e internacionales en una jornada marcada por el alto nivel competitivo. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ

Copa COLAM de Ajedrez 2025 reúne talento nacional e internacional
Habitantes de Viesca fueron advertidos de un corte programado para este 11 de diciembre.

Anuncia CFE corte de luz en Viesca, será el jueves y durará ocho horas
El Fiscal estatal informó que el despliegue integra fuerzas federales, estatales y municipales en todo el territorio.

Operativo histórico: Ejército, Marina y Guardia Nacional refuerzan seguridad en todo Coahuila
La Dirección de Pensiones cerró el año con más de 2 mil 600 préstamos entregados a sus agremiados.

Pensiones entrega 2 mil 657 préstamos a trabajadores y jubilados en 2025
El machismo de AMLO

El machismo de AMLO
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima