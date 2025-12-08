Saltillo: Colonias con viviendas de tejabán concentran mayor riesgo por bajas temperaturas

El director de Salud Pública municipal, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, informó que las bajas temperaturas representan mayor riesgo para niñas y niños menores de seis años, adultos mayores y habitantes de colonias donde aún hay viviendas de tejabán.

“Son los que tienen más predisposición a la exposición a las temperaturas y por tanto riesgo de enfermedades respiratorias”, comentó.

Indicó que en colonias del sur —como Teresitas y Las Isabeles— se concentran la mayoría de estos casos. Recordó que en registros previos “habían contabilizado mil 800 personas que estaban viviendo en ese tipo de situaciones de tejabanes”, aunque aclaró que actualmente no cuentan con una cifra exacta.

Agregó que quienes suelen requerir atención durante la temporada invernal son principalmente personas en situación de calle, no migrantes. “Todas las que han llegado a los albergues son situación de calle”, señaló.

Dijo que presentan cuadros respiratorios y neumonías, y recordó que el año pasado atendieron entre 35 y 38 casos durante los días más fríos. Sobre ese periodo mencionó que, cuando la temperatura bajó a “menos 3 o menos 4 grados”, cuatro de los seis albergues se llenaron.

En ese sentido, comentó que el DIF cuenta con seis albergues gratuitos, con espacio para 150 personas. Rodríguez indicó que este año “ahorita no se han ocupado”, pero Protección Civil los activa cuando se presentan heladas. Salud Pública, añadió, brinda consultas médicas y medicamentos cuando son requeridos, y el tiempo de estancia suele ser de 24 a 48 horas, con acceso a comida y agua caliente.

Sobre la presencia de migrantes en estos espacios, el funcionario señaló que “casi no llega, es más que nada la gente que vive aquí dentro de la localidad”, por lo que la atención se concentra en población vulnerable local. Mencionó que, aunque no se prevén temperaturas extremas como las del año pasado, se mantendrán en coordinación con Protección Civil para cualquier contingencia.

Finalmente, recordó que cualquier persona puede reportar situaciones de riesgo a través del 072, número en el que Protección Civil canaliza a Salud Pública cuando se requiere atención médica en albergues.