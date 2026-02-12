Saltillo: Comunidad de la Narro expresa duelo y exige mayor atención a la salud mental tras muerte de alumno

La muerte de un estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) generó una amplia reacción entre la comunidad universitaria, que a través de distintos grupos de Facebook expresó condolencias, mensajes de despedida y llamados a reforzar la atención a la salud mental dentro de la institución. El joven fue identificado como Lein González Cabrera, de 19 años, originario de Sayula, Jalisco, quien cursaba sus estudios en la UAAAN. Tras darse a conocer el fallecimiento, compañeros, exalumnos y colectivos estudiantiles comenzaron a manifestarse en redes sociales, principalmente en grupos internos de la Universidad. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: estudiante de 19 años de la Narro se quita la vida por una decepción amorosa

MENSAJES DE DESPEDIDA Y SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL En el grupo “Comunidad Estudiantil UAAAN”, integrantes publicaron mensajes de condolencia dirigidos a la familia y amigos del joven, además de llamados a la solidaridad entre alumnos. En otras páginas estudiantiles, como “Mi Crush Narro UL”, el fallecimiento fue acompañado de reflexiones sobre la importancia de la salud mental en el entorno universitario. “Este doloroso suceso nos recuerda la importancia de la salud mental. Como comunidad, exigimos respetuosamente que la Universidad tome las medidas necesarias para brindar apoyo real, oportuno y suficiente a los alumnos”, se lee en una de las publicaciones compartidas en ese espacio.