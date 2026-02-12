Saltillo: Comunidad de la Narro expresa duelo y exige mayor atención a la salud mental tras muerte de alumno
Estudiantes y exalumnos piden reforzar el apoyo psicológico en la Narro
La muerte de un estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) generó una amplia reacción entre la comunidad universitaria, que a través de distintos grupos de Facebook expresó condolencias, mensajes de despedida y llamados a reforzar la atención a la salud mental dentro de la institución.
El joven fue identificado como Lein González Cabrera, de 19 años, originario de Sayula, Jalisco, quien cursaba sus estudios en la UAAAN. Tras darse a conocer el fallecimiento, compañeros, exalumnos y colectivos estudiantiles comenzaron a manifestarse en redes sociales, principalmente en grupos internos de la Universidad.
MENSAJES DE DESPEDIDA Y SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL
En el grupo “Comunidad Estudiantil UAAAN”, integrantes publicaron mensajes de condolencia dirigidos a la familia y amigos del joven, además de llamados a la solidaridad entre alumnos. En otras páginas estudiantiles, como “Mi Crush Narro UL”, el fallecimiento fue acompañado de reflexiones sobre la importancia de la salud mental en el entorno universitario.
“Este doloroso suceso nos recuerda la importancia de la salud mental. Como comunidad, exigimos respetuosamente que la Universidad tome las medidas necesarias para brindar apoyo real, oportuno y suficiente a los alumnos”, se lee en una de las publicaciones compartidas en ese espacio.
De igual forma, el grupo “Buitres Unidos” difundió mensajes de acompañamiento espiritual y anunció la organización de una colecta económica para apoyar a la familia del estudiante, tanto con gastos inmediatos como con el traslado del cuerpo a su lugar de origen. A estas iniciativas se sumó la Sociedad de Alumnos 2025-2026 UAAAN Saltillo, que confirmó una recaudación con el mismo fin.
VOCES QUE LLAMAN A REVISAR EL ACOMPAÑAMIENTO UNIVERSITARIO
Los comentarios de estudiantes y exalumnos reflejan una preocupación recurrente: la presión académica, el aislamiento de los estudiantes foráneos y la falta de redes de apoyo sólidas dentro de la casa de estudios.
“Son etapas muy difíciles las que se pasan estando fuera de casa y sobre todo la presión que se vive en la Universidad”, escribió Amalia Zárate, quien además hizo un llamado a fortalecer la comunicación entre alumnos, docentes y familias.
Otros mensajes apuntaron a un debilitamiento del compañerismo entre generaciones. “Antes teníamos un grupo compacto, donde todos nos apoyábamos. Hoy los alumnos están en varios grupos distintos y ya no se forman esos lazos afectivos”, señaló Roberto Monterrosa Bello, exestudiante de la institución.