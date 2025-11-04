Saltillo: Concreta Agsal con BBVA crédito de 150 mdp para plan antisequía

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Saltillo: Concreta Agsal con BBVA crédito de 150 mdp para plan antisequía
    Inversión se destinará a pozos ya existentes y a proyectos de nuevos, así como a un depósito en Loma Alta. FOTO: ESPECIAL

El siguiente paso para formalizar el proceso es el registro de la operación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Aguas de Saltillo (Agsal) dio uno de los últimos pasos para contratar un crédito por 150 millones de pesos que se usarán para resolver problemas relacionados al abastecimiento de agua en la ciudad ante el descenso de los niveles actuales de los acuíferos.

Tras abrir un proceso de invitación a 10 casas financieras del País, la empresa mixta confirmó a VANGUARDIA que durante octubre eligió al banco BBVA para la contratación del crédito, proceso que inició en marzo de este año, cuando Agsal solicitó autorización al Cabildo de Saltillo para tramitar el crédito.

Una vez elegido el banco, el siguiente paso del proceso es hacer el registro de la contratación ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los 150 millones de pesos se usarán en acciones de inversión pública productiva que forman parte de un plan antisequía que busca garantizar a los saltillenses el abasto de agua al menos hasta el 2042.

La estrategia completa conlleva una inversión total de 519 millones de pesos, cuya cantidad restante sin tomar en cuenta el crédito, será absorbida por Agsal.

ACCIONES URGENTES

Según información oficial, 90 millones de pesos, más de la mitad del crédito, se destinarán al equipamiento y conexión a la red de pozos que actualmente ya existen y el resto irá al equipamiento y conexión a la red de nuevos pozos que se van a perforar y la construcción de un depósito en Loma Alta.

Al solicitar la autorización para el crédito, la empresa mixta justificó que la crisis hídrica obliga a implementar un plan emergente, pues entre 2013 y 2023, la capacidad de los pozos se mantuvo entre los 900 y los mil 30 litros por segundo, sin embargo en 2024 bajó a 840 litros por segundo.

Agsal señaló que “este descenso de capacidad productiva está motivado por el abatimiento de niveles derivado del aumento de las horas de extracción y disminución de precipitaciones”.

Además del descenso en los niveles de los acuíferos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó hasta 111 nuevos permisos para extraer agua subterránea.

De acuerdo con documentos en poder de VANGUARDIA, el crédito de 150 millones de pesos buscará pagarse en un plazo no mayor a 109 meses, es decir, en el año 2034.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

