Saltillo: Dan bienvenida a alumnos de nuevo ingreso del ICH con mensaje de identidad, valores y pertenencia

Con un mensaje cargado de entusiasmo, pertenencia e identidad universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH). La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna “José María Fraustro Siller”, donde el rector estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez, y el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres aprender a cantar o tocar algún instrumento? Abren inscripciones para Curso Sabatino en la UAdeC

Durante su intervención, Pimentel Martínez compartió con los jóvenes lo que significa ser parte de la comunidad Lobo, una institución que describió como “la más grande y más fuerte del estado”, que trabaja en equipo y “en manada”, en la que “todos se cuidan, se respetan, se defienden y se apoyan”. El rector resaltó la vasta presencia de la UAdeC en el estado de Coahuila, con 3 unidades regionales (Sureste, Laguna y Norte) que abarcan 16 municipios, en los cuales se concentra el 90 por ciento de la población. Detalló que la institución cuenta con 20 bachilleratos e institutos, 45 escuelas y facultades, 8 centros de investigación, 3 hospitales universitarios y una Academia Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, anunció que actualmente se trabaja en un nuevo plan de estudios para el nivel Medio Superior y adelantó que los estudiantes que concluyan esta etapa podrán presentar la prueba Domina-Bach. Aquellos que obtengan los puntajes más altos, indicó, podrán acceder directamente al nivel Licenciatura.