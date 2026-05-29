Saltillo: demuelen escalera de los duendes en el Centro Histórico; construirán hotel

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    Saltillo: demuelen escalera de los duendes en el Centro Histórico; construirán hotel
    Las conocidas “escaleras de los duendes”, ubicadas en el Centro Histórico de Saltillo, fueron demolidas como parte de un nuevo proyecto de construcción. ALONSO FLORES

La estructura en miniatura se había hecho famosa en redes sociales y simulaba la entrada de “duendes” a su casa

Esta semana fueron demolidas las llamadas “escaleras de los duendes”, que se ubicaban en las afueras de un domicilio sobre la calle Ramos Arizpe, en el Centro Histórico de Saltillo.

Como parte de las obras de construcción que se realizan en el sitio, la estructura de cemento que fungía como acceso hacia una de las puertas fue retirada por completo.

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En octubre de 2022, VANGUARDIA narró la verdadera historia de las conocidas “escaleras de los duendes”, las cuales fueron resultado de una intervención de arte urbano realizada por el saltillense Jerónimo Valdés.

$!El artista Jerónimo Valdés intervino la estructura con escaleras miniatura, convirtiéndola en una pieza reconocida de arte urbano en Saltillo.
El artista Jerónimo Valdés intervino la estructura con escaleras miniatura, convirtiéndola en una pieza reconocida de arte urbano en Saltillo. ALONSO FLORES

En aquel momento, el artista explicó que, familiarizado con el cemento tras haber construido su propia casa, decidió intervenir la escalera del inmueble con estructuras en miniatura.

“Había empezado a hacer escultura después de haber hecho grabado y dibujo; empecé a hacer volumen y, como siempre he trabajado en la calle, con una visión de grafitero o de artista urbano que mantiene una comunicación con la ciudad misma, tomando a la ciudad como un lienzo”, relató Valdés en 2022.

$!Trabajadores y maquinaria pesada realizaron labores de demolición en el predio ubicado sobre la calle Ramos Arizpe y el callejón 10 de Mayo.
Trabajadores y maquinaria pesada realizaron labores de demolición en el predio ubicado sobre la calle Ramos Arizpe y el callejón 10 de Mayo. ALONSO FLORES

Un recorrido realizado por VANGUARDIA la tarde de este jueves 28 de mayo constató que toda la estructura fue removida, incluyendo la popular “escalera de los duendes”.

En el sitio también fue demolida la barda del predio orientada hacia el norte, sobre el callejón 10 de Mayo, donde se observó personal realizando labores de construcción y maquinaria pesada. Únicamente permanecen el muro y la reja del terreno sobre la calle Ramos Arizpe.

$!La estructura intervenida por Jerónimo Valdés permaneció por años como un punto llamativo para peatones y visitantes del Centro Histórico de Saltillo.
La estructura intervenida por Jerónimo Valdés permaneció por años como un punto llamativo para peatones y visitantes del Centro Histórico de Saltillo. ALONSO FLORES

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que en el lugar se proyecta la construcción de un hotel de entre seis y ocho habitaciones. Asimismo, aclaró que el inmueble no contaba con protección del Centro Histórico ni del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que no era considerado un inmueble con valor patrimonial.

$!El Gobierno Municipal de Saltillo informó que en el terreno se contempla la construcción de un hotel con capacidad de entre seis y ocho habitaciones.
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que en el terreno se contempla la construcción de un hotel con capacidad de entre seis y ocho habitaciones. ALONSO FLORES

Registros de Google Maps muestran que, al menos desde 2009, en el predio únicamente permanecía la fachada ubicada sobre el callejón 10 de Mayo, mientras que el terreno acumulaba basura y escombro.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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