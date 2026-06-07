Saltillo: Desde un ejido y en camión, Silvia no quiso quedarse sin votar

La mujer de 57 años salió desde el ejido El Mezquite rumbo a Saltillo para acudir a una casilla especial instalada en la Central de Autobuses, luego de que en esta elección no pudiera trasladarse hasta la sección que normalmente le corresponde, ubicada en un rancho aún más alejado.

Antes de regresar a buscar a su padre para llevarlo también a las urnas, Silvia Martínez Rodríguez ya había cumplido una tarea que no estaba dispuesta a dejar pendiente: votar.

“La casilla que a mí me corresponde está en un rancho muy retirado de donde yo vivo”, explicó.

Sin vehículo y viajando sola, Silvia tomó un camión de pasajeros para llegar a tiempo a emitir su voto en las elecciones de este domingo en Coahuila.

“Me vine directamente, me bajé del camión y aquí vine a votar”, contó.

Aunque asegura que en esta ocasión el trayecto no le resultó complicado, considera que para muchas personas de comunidades rurales acudir a votar implica tiempo, dinero y, en ocasiones, pedir permiso en el trabajo o depender de alguien más para poder moverse.

“Muchas personas que no contamos con un vehículo... se nos complica muchísimo”, dijo.

Para ella, las casillas especiales representan una alternativa necesaria para quienes viven lejos de su sección o enfrentan problemas de movilidad.

Tras emitir su voto, Silvia todavía tenía pendiente regresar por su padre, un adulto mayor, para ayudarlo también a acudir a las urnas.

“Me preocupaba no poder hacerlo, pero ya me voy tranquila”, expresó.

Más allá del traslado, Silvia considera que votar sigue siendo una herramienta para exigir resultados y pedir cuentas a las autoridades.

“Tenemos que ejercer nuestro voto... es una manera de poder exigir”, afirmó.