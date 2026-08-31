Saltillo: detienen a hombre por tirar escombro a la orilla de un arroyo en Loma Linda

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    Saltillo: detienen a hombre por tirar escombro a la orilla de un arroyo en Loma Linda
    El probable responsable fue sorprendido descargando desechos desde un camión de volteo. CORTESÍA

El hecho ocurrió durante un recorrido de vigilancia entre las calles Cactimex y Anacua

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Ambiental de Saltillo luego de ser sorprendido cuando presuntamente arrojaba escombro a la orilla de un arroyo en la colonia Loma Linda.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los hechos ocurrieron durante un recorrido de prevención y vigilancia, cuando los agentes detectaron, entre las calles Cactimex y Anacua, a una persona que descargaba desechos desde un camión de volteo.

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Los elementos procedieron a detener al probable responsable, identificado como Carlos Eduardo “N”, de 22 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con el camión de volteo marca International.

La corporación señaló que estas acciones forman parte de la campaña “Tómala Cochino”, implementada por el alcalde Javier Díaz González, quien ha instruido mantener una política de cero tolerancia contra quienes arrojen basura o escombro en la vía pública y otros espacios públicos.

Jessica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, señaló que mantendrán de manera permanente las acciones de vigilancia relacionadas con este programa.

“Nuestro alcalde Javier Díaz nos ha instruido a no bajar la guardia, que la ciudadanía sepa que tirar basura o escombro no solo es un incumplimiento a la ley, sino que además es una acción que daña al medio ambiente”, señaló.

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La funcionaria también llamó a la población a reportar a personas que sean detectadas arrojando basura o escombro en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier otro espacio público.

Los reportes pueden realizarse al teléfono 844-414-11-14, para que sean atendidos por la autoridad correspondiente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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