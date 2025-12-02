Saltillo: detienen a joven por robo en la Vista Hermosa; buscan a su acompañante

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de una persona por su probable participación en un robo cometido en un negocio ubicado en la colonia Vista Hermosa. El hecho fue reportado la mañana de ayer lunes a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal Preventiva acudieron al sitio señalado, donde la persona afectada identificó a dos hombres como los presuntos responsables. De acuerdo con el reporte, ambos caminaban por calles cercanas llevando objetos que habrían sido sustraídos del establecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Deberá pagar 55 mil pesos chofer de aplicación por homicidio culposo en Saltillo

Los oficiales se aproximaron a los sospechosos, quienes intentaron huir al notar la presencia de las autoridades. Uno de ellos fue detenido y identificado como Brayan Ricardo “N”, de 18 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Durante la intervención se aseguraron diversos artículos, entre ellos una impresora, dos maletas, reguladores eléctricos, computadoras, ropa y un DVR, además de otros objetos que serán integrados a la carpeta de investigación.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que sus áreas especializadas continúan con las indagatorias para ubicar y detener al segundo sospechoso señalado por la persona afectada.