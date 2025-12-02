Deberá pagar 55 mil pesos chofer de aplicación por homicidio culposo en Saltillo

Un chofer de aplicación, identificado como César ¨N¨ y acusado por el delito de homicidio culposo, logró que se le levantara el resguardo domiciliario que le fue impuesto desde el pasado 9 de noviembre en Saltillo. Sin embargo, el imputado estará obligado a pagar 55 mil pesos a los familiares de la víctima, Agustín Maximiliano, por concepto de gastos funerarios. Tiene como plazo el 15 de diciembre para entregar el monto acordado en la sala penal número 9. TE PUEDE INTERESAR: Pierde el control septuagenario y se estrella contra un árbol, al norte de Saltillo

La agente investigadora del Ministerio Público, Martha Delia Reyna, solicitó al tribunal una audiencia de control para verificar si el acusado cumplió con dicho pago, destacando además que existe riesgo de que evada la acción de la justicia. La titular de dicho tribunal declaró que al causante del accidente solo se le permitirá laborar en un horario de 7:00 horas a las 18:00 horas. En la próxima audiencia, programada para el 10 de enero de 2026, se dará a conocer el monto de la indemnización total. Este fatal accidente sucedió el 6 de noviembre del año en curso en el cruce de las calles Presidente Cárdenas e Ignacio López Rayón, en la Zona Centro de Saltillo.

El accidente se registró cuando el vehículo Toyota Yaris, habilitado como taxi de aplicación, circulaba por Rayón. Al disponerse a cruzar Presidente Cárdenas (una vía de preferencia), el chofer continuó su camino e impactó al joven motociclista que le quitó el derecho de paso. Tras el golpe con la parte delantera del vehículo, el motociclista terminó estrellándose contra la parte trasera de una camioneta Nissan X-Trail que estaba estacionada, quedando el joven debajo de esta unidad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al adolescente al Hospital General en estado crítico. Al ser recibido en las instalaciones médicas, se procedió a las labores de resucitación, pero minutos más tarde sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida.