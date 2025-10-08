Saltillo: diciembre, fecha tentativa para inicio de aplicación de consulta para rutas troncales

Saltillo
/ 8 octubre 2025
    Saltillo: diciembre, fecha tentativa para inicio de aplicación de consulta para rutas troncales
    Autoridades municipales se encuentran estudiando los tiempos y frecuencias de paso de las unidades. FOTO: CORTESÍA

El IMMUS pretende que la aplicación no solo permita el rastreo de las unidades sino también el pago y la generación de códigos QR

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS) trabaja en la elaboración de una aplicación móvil que permita la consulta de la ubicación de las unidades de transporte público del programa “Aquí Vamos Gratis”.

Víctor de la Rosa Molina, titular del instituto, aseguró que tanto las unidades de las rutas troncales como de las tradicionales concesionadas, cuentan con el equipamiento para ser rastreadas mediante GPS.

“Es un hecho que se va a hacer (la aplicación). Ahora mismo yo me atrevería a decir que para rutas troncales debe de estar funcionando alguna aplicación de seguimiento para el inicio del invierno, que es cuando realmente es más útil, no tener que esperar en vano a la intemperie, sino poder estar verificando que la unidad ya se aproxima”, expuso el funcionario.

De la Rosa Molina agregó que estas últimas semanas se han concentrado los esfuerzos en el lanzamiento de las rutas troncales y gradualmente se irán incorporando las mejoras tecnológicas.

Agregó que se está terminando de enlazar y discutir los detalles de la aplicación que además del rastreo de las unidades, permita realizar pagos y generar códigos QR para los lectores de radiofrecuencia que tienen los dispositivos en los camiones.

$!Será en diciembre cuando pueda iniciar la consulta para poder hacer ajustes a este nuevo sistema de movilidad.
Será en diciembre cuando pueda iniciar la consulta para poder hacer ajustes a este nuevo sistema de movilidad. FOTO: CORTESÍA

ANALIZAN PRIMEROS RECORRIDOS

A una semana de haber arrancado el programa, de la Rosa Molina expuso que actualmente también se estudian los tiempos y frecuencias de paso de las unidades.

Explicó que los tiempos de recorrido han variado dependiendo de los horarios, por lo que este viernes se comenzarán a hacer ajustes para intentar tener más unidades durante el turno vespertino.

“Vamos a empezar a hacer algunos ajustes para tratar de tener más unidades, sobre todo en el horario vespertino, intercambiando el uso de unidades a media mañana cuando baja la afluencia por horarios que estén más en la hora pico de la tarde. Tenemos principalmente las afectaciones de tráfico en el tramo que es de norte a sur por el paso de Carranza y luego por el paso en el centro, esas son las principales. Y en la tarde en la parte que es del oriente poniente, ahí es donde estamos encontrando grandes dificultades”, concluyó el director del IMMUS.

