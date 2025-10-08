Saltillo: diciembre, fecha tentativa para inicio de aplicación de consulta para rutas troncales

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS) trabaja en la elaboración de una aplicación móvil que permita la consulta de la ubicación de las unidades de transporte público del programa “Aquí Vamos Gratis”.

Víctor de la Rosa Molina, titular del instituto, aseguró que tanto las unidades de las rutas troncales como de las tradicionales concesionadas, cuentan con el equipamiento para ser rastreadas mediante GPS.

“Es un hecho que se va a hacer (la aplicación). Ahora mismo yo me atrevería a decir que para rutas troncales debe de estar funcionando alguna aplicación de seguimiento para el inicio del invierno, que es cuando realmente es más útil, no tener que esperar en vano a la intemperie, sino poder estar verificando que la unidad ya se aproxima”, expuso el funcionario.

De la Rosa Molina agregó que estas últimas semanas se han concentrado los esfuerzos en el lanzamiento de las rutas troncales y gradualmente se irán incorporando las mejoras tecnológicas.

Agregó que se está terminando de enlazar y discutir los detalles de la aplicación que además del rastreo de las unidades, permita realizar pagos y generar códigos QR para los lectores de radiofrecuencia que tienen los dispositivos en los camiones.