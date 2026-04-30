Saltillo: embellecen plaza pública en Las Maravillas tras intervención

El Gobierno de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, continúa fortaleciendo los espacios públicos en beneficio de las familias, mediante acciones de embellecimiento integral en la plaza del fraccionamiento Las Maravillas. Como parte de estos trabajos, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de pintura en juegos infantiles, bancas y diverso mobiliario urbano, con el propósito de mejorar la imagen del lugar y ofrecer un entorno más digno, seguro y atractivo para la comunidad.

De manera complementaria, se llevó a cabo la reforestación del área con árboles de la especie Encino Siempre Verde, a fin de generar espacios más frescos, contribuir a la mejora de la calidad del aire y fortalecer el entorno ecológico de este punto ubicado entre las calles Alfonso González, Las Maravillas y Paseo de las Aves.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente orientada a la recuperación y conservación de espacios públicos en colonias y fraccionamientos de la ciudad, con el objetivo de promover la convivencia social, el esparcimiento y el cuidado del medio ambiente. De forma paralela, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendieron reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, para llevar a cabo una limpieza profunda en diversos tramos del arroyo Nueva Imagen, a la altura de la colonia Universidad Pueblo.

En este sector, comprendido entre las calles Federico Gámez, Antonio García Robles y Aquiles Serdán, personal municipal retiró material orgánico, maleza, basura y escombro acumulados, que representaban un riesgo para la salud y seguridad de las y los habitantes.

Asimismo, el Gobierno Municipal realizó trabajos de limpieza integral y deshierbe en las áreas verdes de la plaza pública de la colonia Nueva Tlaxcala, ubicada entre las calles Francisco Tlatl, Andrés Mixcoatl y Baltazar Acotl, con el objetivo de fomentar el deporte y la convivencia familiar. El alcalde Javier Díaz González reiteró el compromiso de su administración de trabajar de la mano con la ciudadanía para mantener en óptimas condiciones las áreas comunes, fortalecer el sentido de pertenencia y promover el respeto por el entorno en la capital coahuilense.

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