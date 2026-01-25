Saltillo: En duda la realización del festival ‘Vive tu centro’ este año
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizadores evalúan cambios en la logística tras baja participación en la edición anterior
La continuidad del festival gastronómico "Vive tu centro" en Saltillo permanece en una etapa de evaluación técnica. Mientras algunos organizadores señalan una baja en la participación ciudadana, otros consideran que la base del proyecto es lo suficientemente sólida para continuar con modificaciones estructurales.
Ivonne Orozco, chef de "Las delicias de mi general" y organizadora, manifestó su preocupación tras los resultados del ciclo pasado: “La circulación del pasaporte no tuvo gran demanda como el año anterior... eso sí nos dejó un poquito como preocupados”.
TE PUEDE INTERESAR: Exhorta Gobierno de Saltillo a extremar precauciones por bajas temperaturas
Para Orozco, el entorno económico obligó a los restauranteros a priorizar sus propios negocios: “Cada uno se enfocó en sus locales para sacarlos adelante y quizás no hubo tiempo de mirar hacia afuera”, explicó.
Por el contrario, el restaurantero local José Juan Hernández defendió la relevancia del evento, destacando el crecimiento en la oferta: “El año pasado... hubo mucho más negocios que se involucraron, hubo más gente que participó en las cenas maridaje”.
Hernández descartó que el festival esté en una situación crítica, atribuyendo la falta de definiciones a la carga de trabajo reciente: “No tendría por qué estar en riesgo... nada más es cuestión de organizarnos”.
Sin embargo, ambos coinciden en que el formato del "pasaporte" debe evolucionar para impactar positivamente al sector: “Queremos cambiar el tema del pasaporte para que tenga más impacto... y cambiar el tema de las cenas maridaje”, afirmó Hernández.
El empresario adelantó que se busca llevar las actividades a recintos culturales: “A lo mejor vamos a hacer un poquito menos de cenas y más en centros culturales o en museos... queremos reforzar las degustaciones en espacios públicos”.
Pese a las visiones distintas, la decisión final dependerá de una asamblea del gremio que aún no tiene fecha: “Todavía no nos hemos sentado a dialogar... no depende nada más de una sola persona”, puntualizó Ivonne Orozco.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Touchdown! Restauranteros de Saltillo proyectan alza en ventas por el Súper Bowl
Mientras se define el futuro del festival, Orozco confirmó que trabaja en un homenaje independiente a la escritora Laura Esquivel, para el próximo verano: “Estamos en pláticas con ella... es un parteaguas gastronómico que le ha dado la vuelta al mundo”.
La realización de la edición 2025 queda sujeta al compromiso y la comunicación de los restauranteros del Centro Histórico: “La base ya está muy sólida, es pues darle seguimiento”, concluyó José Juan Hernández.