Saltillo: En duda la realización del festival ‘Vive tu centro’ este año

La continuidad del festival gastronómico "Vive tu centro" en Saltillo permanece en una etapa de evaluación técnica. Mientras algunos organizadores señalan una baja en la participación ciudadana, otros consideran que la base del proyecto es lo suficientemente sólida para continuar con modificaciones estructurales.

Ivonne Orozco, chef de "Las delicias de mi general" y organizadora, manifestó su preocupación tras los resultados del ciclo pasado: “La circulación del pasaporte no tuvo gran demanda como el año anterior... eso sí nos dejó un poquito como preocupados”.

TE PUEDE INTERESAR: Exhorta Gobierno de Saltillo a extremar precauciones por bajas temperaturas

Para Orozco, el entorno económico obligó a los restauranteros a priorizar sus propios negocios: “Cada uno se enfocó en sus locales para sacarlos adelante y quizás no hubo tiempo de mirar hacia afuera”, explicó.

Por el contrario, el restaurantero local José Juan Hernández defendió la relevancia del evento, destacando el crecimiento en la oferta: “El año pasado... hubo mucho más negocios que se involucraron, hubo más gente que participó en las cenas maridaje”.

Hernández descartó que el festival esté en una situación crítica, atribuyendo la falta de definiciones a la carga de trabajo reciente: “No tendría por qué estar en riesgo... nada más es cuestión de organizarnos”.