Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros

Saltillo
/ 27 octubre 2025
    Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
    Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

BBVA destaca que, por su crecimiento industrial, ubicación logística y mejora en créditos, la capital coahuilense podría avanzar en proyectos habitacionales e infraestructura

El sector de la construcción en México mantiene un ritmo desigual, con la vivienda privada como motor de impulso y la obra civil y la inversión pública como freno. Este escenario también se refleja en Coahuila, donde la edificación residencial en ciudades como Saltillo podría beneficiarse de la combinación de crédito más barato y certidumbre regulatoria, según un análisis publicado por El Financiero.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en julio el valor de la producción de la construcción se contrajo 17 por ciento anual, con la caída más pronunciada en ramas de obra pública, como petróleo, agua y transporte.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillenses viven una tarde de tradición y color en el Festival de Mariposas Monarca

En obras de ingeniería civil, la reducción alcanzó el 22 por ciento, mientras que la inversión en construcción no residencial descendió 17.6 por ciento, en contraste con un aumento del 4.6 por ciento en la residencial. La suma de estas cifras coloca la inversión total del sector en terreno negativo durante el primer semestre de 2025.

En medio de este panorama, la vivienda privada se mantiene como un segmento en crecimiento. De acuerdo con BBVA, la edificación residencial acumula 11 trimestres consecutivos de alza, apoyada por precios firmes, apreciaciones superiores al 8 por ciento anual y tasas de interés que dejaron de subir, convirtiendo la compra de vivienda en un refugio de valor tanto para desarrolladores como para compradores.

Para Saltillo, este dinamismo abre oportunidades de desarrollo en vivienda vertical y parques ligeros, especialmente en un contexto de nearshoring y crecimiento industrial.

La mejora en el saldo de crédito a la construcción y tasas promedio de 10.6 por ciento podrían acelerar la ejecución de estos proyectos si se combinan con procesos más ágiles en licencias y regulaciones de suelo.

El reto, señalan expertos, es que la vivienda por sí sola no puede compensar la falta de inversión en infraestructura. Carreteras, energía y agua requieren programas públicos consistentes, ya que son la columna vertebral de la productividad y activan cadenas de suministro más largas que los proyectos habitacionales. Sin embargo, la edificación residencial puede mitigar la caída general del sector y generar empleo y derrama económica local.

Temas


Economía
nearshoring
viviendas

Localizaciones


Saltillo

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’