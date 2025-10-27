Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros

El sector de la construcción en México mantiene un ritmo desigual, con la vivienda privada como motor de impulso y la obra civil y la inversión pública como freno. Este escenario también se refleja en Coahuila, donde la edificación residencial en ciudades como Saltillo podría beneficiarse de la combinación de crédito más barato y certidumbre regulatoria, según un análisis publicado por El Financiero.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en julio el valor de la producción de la construcción se contrajo 17 por ciento anual, con la caída más pronunciada en ramas de obra pública, como petróleo, agua y transporte.

En obras de ingeniería civil, la reducción alcanzó el 22 por ciento, mientras que la inversión en construcción no residencial descendió 17.6 por ciento, en contraste con un aumento del 4.6 por ciento en la residencial. La suma de estas cifras coloca la inversión total del sector en terreno negativo durante el primer semestre de 2025.

En medio de este panorama, la vivienda privada se mantiene como un segmento en crecimiento. De acuerdo con BBVA, la edificación residencial acumula 11 trimestres consecutivos de alza, apoyada por precios firmes, apreciaciones superiores al 8 por ciento anual y tasas de interés que dejaron de subir, convirtiendo la compra de vivienda en un refugio de valor tanto para desarrolladores como para compradores.

Para Saltillo, este dinamismo abre oportunidades de desarrollo en vivienda vertical y parques ligeros, especialmente en un contexto de nearshoring y crecimiento industrial.

La mejora en el saldo de crédito a la construcción y tasas promedio de 10.6 por ciento podrían acelerar la ejecución de estos proyectos si se combinan con procesos más ágiles en licencias y regulaciones de suelo.

El reto, señalan expertos, es que la vivienda por sí sola no puede compensar la falta de inversión en infraestructura. Carreteras, energía y agua requieren programas públicos consistentes, ya que son la columna vertebral de la productividad y activan cadenas de suministro más largas que los proyectos habitacionales. Sin embargo, la edificación residencial puede mitigar la caída general del sector y generar empleo y derrama económica local.