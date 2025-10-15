Saltillo: Es hora de que los sindicatos obreros defiendan sus derechos ‘más allá de las fronteras’: Tereso Medina

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Saltillo: Es hora de que los sindicatos obreros defiendan sus derechos ‘más allá de las fronteras’: Tereso Medina
    Medina Ramírez durante la Segunda Convención Nacional en Mazatlán, Sinaloa. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

México, EE. UU. y Canadá podrían coordinar estrategias para defender derechos laborales. Los nuevos liderazgos deben prepararse para enfrentar la digitalización y la IA

Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), hizo un llamado a todas las organizaciones obreras para integrar un plan de acción conjunto que permita proteger los derechos laborales de forma más contundente en el cono norte de América.

Ello, ante el fortalecimiento del sector patronal, advirtió frente a los miembros del comité nacional de la organización, durante la Segunda Convención Nacional “Sindicalismo Responsable, Progresista y Democrático: Estrategias en Acción”, que concluyó este miércoles en Mazatlán, Sinaloa.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz: App de Aquí Vamos permitirá al usuario monitorear las unidades

Tras destacar que este encuentro ocurre en un momento crucial rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, señaló: “Si los empleadores se organizan con alianzas trinacionales, ha llegado el momento de que los sindicatos de México, Estados Unidos y Canadá construyamos también una agenda común que defienda los derechos laborales más allá de las fronteras.”

“La renegociación —subrayó— del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no es sólo un proceso comercial, sino una oportunidad para redefinir el papel de los sindicatos en América del Norte, con unidad, tanto nacional como trinacional.”

Convocó a la unidad del movimiento obrero: “No hay tiempo para divisiones; pongamos la propuesta sobre la protesta, para que ganen las y los trabajadores, y gane México.”

Consideró que “la capacitación de los nuevos liderazgos es hoy más necesaria que nunca, no sólo para conocer la realidad de México, sino para entender las reglas del comercio internacional y defender con visión global a las y los trabajadores.”

$!Líderes sindicales participan en debates sobre el futuro del trabajo.
Líderes sindicales participan en debates sobre el futuro del trabajo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Sobre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contemplado en el T-MEC, afirmó que no se propone desaparecerlo, “pero sí revisarlo y regularlo; que se aplique con justicia, no como un obstáculo al crecimiento y desarrollo del empleo.”

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Analizan endurecer sanciones contra constructoras que no cumplan con infraestructura pluvial

Añadió que, ante los nuevos desafíos de la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización, se debe consolidar un “sindicalismo inteligente” que investigue y se prepare para el futuro del trabajo.

Medina Ramírez destacó que la convención cetemista contó con la participación de dirigentes sindicales, académicos, especialistas, empresarios, magistrados y autoridades laborales, todos convencidos de que “el diálogo tripartito es la vía más responsable para anticipar y resolver los desafíos del mundo del trabajo.”

La agenda incluyó debates sobre temas clave, como el impacto del T-MEC en el empleo y la inversión; las tensiones derivadas de los aranceles norteamericanos; la consolidación de la justicia laboral; la participación de las mujeres en la vida sindical; y la formación de liderazgos ante la revolución tecnológica.

Afirmó que cada tema se discutió “con un propósito común: que el sindicalismo sea útil a la clase trabajadora y ofrezca soluciones reales al país.”

Temas


Derechos Laborales
Sindicatos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Ctm

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38