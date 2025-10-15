Saltillo: Es hora de que los sindicatos obreros defiendan sus derechos ‘más allá de las fronteras’: Tereso Medina
México, EE. UU. y Canadá podrían coordinar estrategias para defender derechos laborales. Los nuevos liderazgos deben prepararse para enfrentar la digitalización y la IA
Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), hizo un llamado a todas las organizaciones obreras para integrar un plan de acción conjunto que permita proteger los derechos laborales de forma más contundente en el cono norte de América.
Ello, ante el fortalecimiento del sector patronal, advirtió frente a los miembros del comité nacional de la organización, durante la Segunda Convención Nacional “Sindicalismo Responsable, Progresista y Democrático: Estrategias en Acción”, que concluyó este miércoles en Mazatlán, Sinaloa.
Tras destacar que este encuentro ocurre en un momento crucial rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, señaló: “Si los empleadores se organizan con alianzas trinacionales, ha llegado el momento de que los sindicatos de México, Estados Unidos y Canadá construyamos también una agenda común que defienda los derechos laborales más allá de las fronteras.”
“La renegociación —subrayó— del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no es sólo un proceso comercial, sino una oportunidad para redefinir el papel de los sindicatos en América del Norte, con unidad, tanto nacional como trinacional.”
Convocó a la unidad del movimiento obrero: “No hay tiempo para divisiones; pongamos la propuesta sobre la protesta, para que ganen las y los trabajadores, y gane México.”
Consideró que “la capacitación de los nuevos liderazgos es hoy más necesaria que nunca, no sólo para conocer la realidad de México, sino para entender las reglas del comercio internacional y defender con visión global a las y los trabajadores.”
Sobre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contemplado en el T-MEC, afirmó que no se propone desaparecerlo, “pero sí revisarlo y regularlo; que se aplique con justicia, no como un obstáculo al crecimiento y desarrollo del empleo.”
Añadió que, ante los nuevos desafíos de la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización, se debe consolidar un “sindicalismo inteligente” que investigue y se prepare para el futuro del trabajo.
Medina Ramírez destacó que la convención cetemista contó con la participación de dirigentes sindicales, académicos, especialistas, empresarios, magistrados y autoridades laborales, todos convencidos de que “el diálogo tripartito es la vía más responsable para anticipar y resolver los desafíos del mundo del trabajo.”
La agenda incluyó debates sobre temas clave, como el impacto del T-MEC en el empleo y la inversión; las tensiones derivadas de los aranceles norteamericanos; la consolidación de la justicia laboral; la participación de las mujeres en la vida sindical; y la formación de liderazgos ante la revolución tecnológica.
Afirmó que cada tema se discutió “con un propósito común: que el sindicalismo sea útil a la clase trabajadora y ofrezca soluciones reales al país.”