Javier Díaz: App de Aquí Vamos permitirá al usuario monitorear las unidades

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Javier Díaz: App de Aquí Vamos permitirá al usuario monitorear las unidades
    El edil destacó que usuarios podrán tener una mejor experiencia los próximos meses con la implementación de la aplicación. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González informó que se trabaja en una app que permitirá conocer los tiempos de las unidades; en cuanto a las tarjetas dell sistema NET, los saldos se transferirán automáticamente.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que el municipio desarrolla una aplicación digital que permitirá a los usuarios conocer los tiempos de paso de las rutas “Aquí Vamos Gratis”. Afirmó que la herramienta busca brindar mayor certeza y mejorar la movilidad en la ciudad.

“Estamos trabajando en una aplicación que nos pueda ayudar a monitorear y que la ciudadanía tenga mayor certeza sobre las unidades. Servirá para que los usuarios se programen mejor y reduzcan sus tiempos de espera”, dijo.

Díaz González agregó que la aplicación incluirá las dos rutas troncales, tanto norte-sur como oriente-poniente. “Será una herramienta más en beneficio de los ciudadanos”, mencionó.

Sobre el sistema anterior, aclaró que la tarjeta NET dejará de utilizarse a finales de este mes. “La gente que tenga saldo se le transferirá automáticamente a la tarjeta Aquí Vamos, sin necesidad de hacer trámites o entregar documentación”, aseguró.

El edil recordó que el municipio ya cuenta con la base de datos de los usuarios del sistema anterior, lo que permitirá una migración sencilla. “Es más fácil porque ya tenemos la información de las personas”, afirmó.

Díaz González comentó que el proceso de credencialización continúa y que hasta el momento se han entregado más de 50 mil tarjetas. “La meta es llegar a 100 mil saltillenses con su tarjeta Aquí Vamos antes de que termine el año”, concluyó.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

