Saltillo: estima AMPI que 93% de asesores inmobiliarios están fuera de Registro Estatal

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo estimó que el 93 por ciento de las personas que se dedican al ramo inmobiliario operan fuera del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios (REAI). El presidente de la AMPI Saltillo, Eduardo Javier Aldape Cavazos, informó que el REAI cuenta actualmente con cerca de 490 agentes inmobiliarios registrados; sin embargo, se estima que en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga operan alrededor de 7 mil personas dedicadas a esta actividad.

El REAI es un padrón administrado por la Secretaría de Economía de Coahuila que busca “brindar mayor certeza jurídica a los particulares e inversionistas que intervienen en operaciones inmobiliarias, así como mejorar y profesionalizar el comercio de bienes inmuebles”, de acuerdo con información publicada en su sitio web. “De ahí se puede dimensionar cuánta gente está fuera del marco de la legalidad, no está certificada ni preparada y, aun así, ve esta actividad únicamente como una oportunidad de lucro. Dicen: ‘Yo traigo una propiedad’, pero no analizan si existe algún problema jurídico o legal. Eso expone tanto a los clientes como a los propios asesores inmobiliarios, quienes también tienen una responsabilidad solidaria”, señaló.

ADVIERTEN SOBRE FRAUDES INMOBILIARIOS La AMPI realizó esta semana un evento de blindaje inmobiliario con el objetivo de profesionalizar el sector y promover mejores prácticas entre los asesores para prevenir fraudes. “Invitamos a todos los asesores precisamente para evitar ese tipo de situaciones que los clientes enfrentan con frecuencia cuando recurren a personas que no están debidamente preparadas. Me ha tocado conocer casos en los que les piden firmar contratos que ni siquiera están a nombre del propietario o depositar cantidades de dinero sin las garantías necesarias”, explicó. Añadió que también son comunes los casos de desarrollos inmobiliarios que se comercializan con promesas de construcción futura y cuyos promotores terminan desapareciendo.

Asimismo, señaló que existen situaciones en las que se ofrecen inmuebles que se encuentran en litigio, lo que posteriormente complica o incluso impide concretar la compraventa. “Nosotros tenemos que procurar acompañar al cliente durante todo el proceso, desde el primer contacto y la primera cita hasta la firma ante notario”, concluyó Aldape al referirse a la labor de los asesores inmobiliarios.

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