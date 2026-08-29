Saltillo: falla mecánica provoca choque de Ruta Guayulera; seguro cubrirá daños en bar

La falla en uno de los componentes del eje delantero provocó que un camión de la Ruta Guayulera terminara sobre la banqueta y se estrellara contra un bar, la noche del viernes en pleno Centro Histórico de Saltillo. El accidente ocurrió sobre la calle Manuel Acuña, donde la unidad circulaba con normalidad hasta que, metros antes de llegar al cruce con Pérez Treviño, presentó un desperfecto mecánico en uno de los baleros del eje delantero.

El conductor perdió el control de la unidad, que se proyectó hacia la banqueta y terminó impactándose contra la pared del establecimiento conocido como Lalo’s Bar. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el accidente, autoridades municipales informaron que el desperfecto mecánico fue la causa del siniestro y precisaron que las unidades del transporte público son sometidas a inspecciones mecánicas cada seis meses. En este caso, el camión involucrado había pasado por una revisión hace aproximadamente 40 días.

Como medida preventiva, la unidad quedó fuera de circulación y deberá presentarse nuevamente ante el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible para una inspección antes de poder regresar al servicio. El Gobierno Municipal también confirmó que el camión cuenta con seguro vigente, por lo que será la compañía aseguradora la encargada de cubrir los daños ocasionados al establecimiento.