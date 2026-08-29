Saltillo: falla mecánica provoca choque de Ruta Guayulera; seguro cubrirá daños en bar

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    Saltillo: falla mecánica provoca choque de Ruta Guayulera; seguro cubrirá daños en bar
    El camión de la Ruta Guayulera terminó sobre la banqueta tras sufrir una falla mecánica en pleno Centro de Saltillo. CORTESÍA

La revisión de la unidad se realizó hace 40 días, actividad que se hace cada seis meses con las rutas de transporte público

La falla en uno de los componentes del eje delantero provocó que un camión de la Ruta Guayulera terminara sobre la banqueta y se estrellara contra un bar, la noche del viernes en pleno Centro Histórico de Saltillo.

El accidente ocurrió sobre la calle Manuel Acuña, donde la unidad circulaba con normalidad hasta que, metros antes de llegar al cruce con Pérez Treviño, presentó un desperfecto mecánico en uno de los baleros del eje delantero.

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El conductor perdió el control de la unidad, que se proyectó hacia la banqueta y terminó impactándose contra la pared del establecimiento conocido como Lalo’s Bar.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

$!La unidad se impactó contra la pared de Lalo’s Bar, ubicado sobre la calle Manuel Acuña.
La unidad se impactó contra la pared de Lalo’s Bar, ubicado sobre la calle Manuel Acuña. CORTESÍA

Tras el accidente, autoridades municipales informaron que el desperfecto mecánico fue la causa del siniestro y precisaron que las unidades del transporte público son sometidas a inspecciones mecánicas cada seis meses.

En este caso, el camión involucrado había pasado por una revisión hace aproximadamente 40 días.

$!La aseguradora de la unidad se hará cargo de los daños ocasionados al establecimiento.
La aseguradora de la unidad se hará cargo de los daños ocasionados al establecimiento. CORTESÍA

Como medida preventiva, la unidad quedó fuera de circulación y deberá presentarse nuevamente ante el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible para una inspección antes de poder regresar al servicio.

El Gobierno Municipal también confirmó que el camión cuenta con seguro vigente, por lo que será la compañía aseguradora la encargada de cubrir los daños ocasionados al establecimiento.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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