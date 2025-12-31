Saltillo: Familia de Yoana recibe el Año Nuevo con la noticia que esperaban: su cirugía ya tiene fecha

Saltillo
/ 31 diciembre 2025
    Saltillo: Familia de Yoana recibe el Año Nuevo con la noticia que esperaban: su cirugía ya tiene fecha
    Yoana será intervenida ´para un trasplante de hígado el 27 de enero en Guadalajara. FOTO: CORTESÍA

Tras meses de solidaridad y apoyo ciudadano, la familia de la niña saltillense logró reunir los recursos necesarios para el trasplante de hígado que se realizará a finales de enero

El cierre de este año llega con una noticia que cambia por completo el panorama para la familia de Yoana, una niña originaria de Saltillo que desde hace meses enfrenta una enfermedad hepática. Luego de una intensa campaña de apoyo, finalmente se logró reunir el monto necesario para su cirugía de trasplante, programada para el próximo 27 de enero en Guadalajara.

De acuerdo con información compartida por su padre, la intervención se realizará con la donación de hígado de una tía de la menor, quien será la donadora. Tras la cirugía, Yoana permanecerá hospitalizada entre cuatro y seis semanas, y posteriormente continuará bajo supervisión médica para asegurar una recuperación adecuada y evitar cualquier rechazo del órgano.

El papá de la menor explicó que el proceso implicará una estancia prolongada fuera de Saltillo, ya que la familia deberá permanecer entre 3 y 4 meses en Guadalajara mientras se completa la recuperación. “La cirugía será el 27 de enero y después vendrá un periodo de observación importante”, compartió.

La meta económica, que ascendía a 2 millones de pesos, fue alcanzada gracias a la suma de donaciones de ciudadanos, empresas y personas solidarias que se involucraron en la causa. De manera especial, la familia destacó el apoyo de la arquera olímpica Ana Paula Vázquez, quien aportó la cantidad que faltaba para completar el monto requerido.

“Estamos profundamente agradecidos. Fueron muchas las personas que se acercaron, que compartieron, que donaron y que estuvieron pendientes. Gracias a eso, hoy podemos decir que nuestra hija tendrá una nueva oportunidad”, expresó la familia a través de un mensaje.

El caso de Yoana movilizó a la comunidad durante las últimas semanas y se convirtió en una muestra de cómo la solidaridad colectiva puede marcar la diferencia. Para su familia, este cierre de año llega con esperanza, gratitud y la posibilidad real de un nuevo comienzo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

