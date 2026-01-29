Saltillo: IMMUS evalúa licitación integral para fortalecer sistema tecnológico de ‘Aquí Vamos Gratis’

Aunque el sistema de transporte Aquí Vamos Gratis ya cuenta con una aplicación —la cual no ha sido liberada aún—, el Instituto Municipal de Movilidad Sostenible (IMMUS) evalúa, a mediano plazo, una licitación más amplia para fortalecer todo el sistema tecnológico, todo dependerá de la apertura presupuestal y de procesos administrativos aún en curso, informó su titular, Víctor de la Rosa.

El funcionario aseguró que por ahora, la prioridad no está en lanzar nuevas herramientas digitales, sino en garantizar el funcionamiento del transporte. “Hoy mismo lo que nos importa mucho es que la gente se mueva y que la gente tenga un servicio”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR:

Comentó que alrededor del sistema existen distintos componentes tecnológicos que deben integrarse de forma ordenada. “Aplicación, pantallas a bordo, mensajes de voz, cambios en las paradas, todas estas cosas están alrededor, pero primero tenemos que asegurarnos del proceso que estamos teniendo ahora”, dijo.

“La aplicación está ahí”, afirmó. Agregó que su intención es avanzar hacia un sistema más robusto cuando las condiciones lo permitan. “Yo tengo la intención de poder este año, una vez que tenga completa la apertura presupuestal, lanzar una licitación mucho más compleja”.

El titular del IMMUS aclaró que esta eventual licitación no se limitaría a una sola herramienta. “Hablamos de monitoreo, de aplicación, de recaudo, de conteo; en realidad la tecnología tiene todos esos ingredientes”, dijo.

Añadió que el objetivo es evitar repetir intentos que no lograron consolidarse. “Las pruebas y los intentos que ha tenido la ciudad una y otra vez no terminan por resolver o no terminan por cuajar, y queremos llevarlo de una manera más robusta”, afirmó.

VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD

En materia de seguridad, De la Rosa comentó que uno de los aspectos más positivos del proyecto ha sido la apropiación ciudadana de las unidades. “Una de las cosas que más nos sorprendió desde el inicio fue la manera en que la gente se apropia de la unidad”, afirmó.

Explicó que, ante conductas indebidas o intentos de vandalismo, son los propios usuarios quienes intervienen y activan los protocolos. “El chofer se detiene, se cierran las puertas y no se avanza hasta que se resuelve el asunto”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR:

Las cámaras también han permitido deslindar responsabilidades en accidentes y sancionar a operadores. “Como tienes todos los ángulos cubiertos, es muy sencillo deslindar la responsabilidad”, explicó.

Indicó que operadores han sido retirados del servicio tras reportes ciudadanos. “Esta misma semana pedimos que se retirara de la ruta a un operador que se atravesó en un semáforo”, afirmó, al precisar que alrededor de 10 operadores han sido dados de baja por conductas similares.