Saltillo: impactan unidad de ‘Aquí Vamos Gratis’; camión de carga sería el responsable

Un accidente vial entre un camión del programa municipal de transporte gratuito "Aquí Vamos Gratis" y una unidad de carga dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas el operador del transporte público y dos menores de edad, sin que se reportaran heridas de gravedad. El percance ocurrió la tarde del jueves en un cruce del sur de Saltillo, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades municipales. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 16:00 horas en la intersección de los bulevares Antonio Cárdenas y Teodoro Sánchez Dávila, en la colonia Lomas del Refugio, cuando un camión de uso privado impactó al vehículo de transporte urbano que se encontraba en servicio y con pasajeros a bordo.

Entre las personas lesionadas se encuentra el operador del camión del programa municipal, identificado como José Fernando López, de 20 años de edad, así como dos pasajeras menores de edad, de 7 y 16 años. Tras el impacto, se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al sitio para brindar atención médica inmediata a los afectados.

Las tres personas fueron trasladadas posteriormente a clínicas privadas, a petición de la línea de transporte, con el objetivo de descartar lesiones de consideración y realizar una valoración médica más detallada. Horas más tarde, se informó que ninguno de los lesionados presentaba heridas graves, por lo que fueron dados de alta tras la revisión correspondiente.

Según los primeros indicios, el probable responsable del accidente sería un camión de carga de la marca Isuzu, utilizado para el reparto de productos alimenticios de la empresa Misión. La unidad circulaba de oriente a poniente sobre el bulevar Teodoro Sánchez Dávila y, al intentar incorporarse hacia el sur por el bulevar Antonio Cárdenas, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó el impacto contra el camión del sistema de transporte público municipal. El choque ocasionó daños materiales en ambas unidades, principalmente en el camión del programa "Aquí Vamos Gratis", sin que se registraran afectaciones mayores a otros vehículos o infraestructura urbana en la zona. POSTURA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) confirmó los hechos mediante un comunicado oficial, en el que informó que el camión de uso privado fue señalado como el probable responsable del percance ocurrido en el cruce mencionado.

La dependencia municipal detalló que, tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención, solicitando el apoyo de los cuerpos de emergencia para garantizar la integridad de las personas involucradas. Asimismo, reiteró que las tres personas lesionadas recibieron atención médica oportuna y que ninguna presentó lesiones de gravedad.

El IMMUS señaló que se mantiene un seguimiento puntual del caso, en coordinación con la empresa aseguradora de las unidades del programa “Aquí Vamos Gratis”, con el fin de asegurar la cobertura de los gastos médicos y la reparación de los daños ocasionados. Finalmente, el Instituto reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de las y los usuarios del sistema de transporte público municipal, así como de dar acompañamiento a los afectados y colaborar en el deslinde de responsabilidades derivadas del incidente.