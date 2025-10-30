Saltillo: Implementan operativos de seguridad y tránsito por Halloween, Día de Muertos y desfile Xantolum

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía durante las festividades de Halloween, Día de Muertos y el desfile Xantolum, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Policía Preventiva Municipal, Tránsito y el Centro de Control y Comando (C2), puso en marcha una serie de operativos viales y de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, indicó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es mantenerse atentos a la ciudadanía para que las actividades transcurran de manera segura y sin incidentes.

Operativo Halloween

Para el viernes 31 de octubre, día en que cientos de familias salen a las calles para celebrar Halloween, los elementos de la Policía Preventiva se desplegarán en distintos sectores de la ciudad. Los recorridos abarcarán vialidades, parques y plazas públicas, mientras que los monitoristas del C2 vigilarán la ciudad mediante las más de 800 cámaras de seguridad instaladas en la capital coahuilense, destacó Garza Félix.

Operativo panteones

Durante el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, la Subdirección de Tránsito de Saltillo llevará a cabo operativos viales en los cinco panteones con mayor afluencia: San Esteban, Santiago, Santo Cristo, Arcángel y Los Pinos. Los operativos iniciarán a las 7:00 de la mañana y se extenderán hasta las 6:00 de la tarde, con la participación de aproximadamente 200 elementos, 30 patrullas, 18 motocicletas y cadetes de la Academia de Policía.

Recomendaciones a la ciudadanía

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, externó algunas recomendaciones para evitar incidentes durante las festividades. Entre ellas, pidió a los automovilistas manejar con cortesía, no obstruir cocheras, ceder el paso a los peatones y no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos.

Desfile Xantolum

El desfile Xantolum, programado para el sábado 1 de noviembre a partir de las 17:00 horas, también contará con operativos y cierres viales. Los tramos afectados serán Bulevar Venustiano Carranza, hacia el sur, desde Periférico Luis Echeverría hasta Presidente Cárdenas, así como calle Allende, desde Presidente Cárdenas hasta Ramos Arizpe. Los cierres comenzarán a las 3:00 de la tarde y se irán reabriendo conforme avance el desfile, explicó Banda Alemán.

En caso de emergencias o situaciones que requieran apoyo policial, la Comisaría de Seguridad de Saltillo puso a disposición de la ciudadanía los siguientes canales de contacto: teléfono 844-414-11-14, grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp y el Chat Bot de Seguridad 844-893-09-09.

Con estas medidas, el Gobierno de Saltillo busca garantizar que las festividades se desarrollen de manera ordenada, segura y con respeto a peatones y automovilistas, fortaleciendo la vigilancia y coordinación entre dependencias municipales y la ciudadanía durante las celebraciones más concurridas del año.