Saltillo: invierten más de 3 mdp en techumbre para primaria Xicoténcatl

Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Saltillo entregó una techumbre en la Escuela Primaria Xicoténcatl, ubicada en la colonia Nueva Tlaxcala. La obra fue entregada por el alcalde Javier Díaz González, quien estuvo acompañado por el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, y María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Díaz González señaló que la techumbre fue construida a partir de una solicitud de la comunidad escolar y permitirá realizar actividades cívicas, deportivas y culturales bajo protección de las condiciones climáticas. “Lo solicitaron y hoy es una realidad, esta techumbre viene a mejorar la calidad de vida de las y los alumnos que van a poder llevar a cabo actos cívicos, festivales deportivos y culturales y diferentes actividades, refirió. El alcalde también mencionó que el Gobierno de Coahuila desarrollará un programa de construcción de techumbres en escuelas del estado y que el Municipio participará en estas acciones. Durante el evento se realizó la entrega simbólica de libros de texto, útiles escolares y uniformes. También se entregaron 675 mochilas donadas por la empresa Motherson, gestión en la que participó María Bárbara Cepeda Boehringer. Gabriel Elizondo Pérez señaló que los gobiernos estatal y municipal mantienen acciones coordinadas para atender solicitudes de la población. “Aquí seguiremos cercanos a la gente, felicidades por estas grandes obras y que siga la comunidad así unida en torno a las cosas buenas para Saltillo, porque aquí vamos puro para adelante a pasos de gigante”, refirió.

María Bárbara Cepeda Boehringer destacó la colaboración con Motherson para la entrega de las mochilas. “Cada vez que le tocamos la puerta para impulsar un programa, nos dice que claro que sí, y hoy es ejemplo de ello con la entrega de 675 mochilas, gracias al respaldo de la empresa Motherson. Muchísimas gracias, alcalde, por esa voluntad de hacer equipo con esta Secretaría”, dijo. Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, quien acudió en representación del secretario de Educación en Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, señaló que la techumbre permitirá que las y los estudiantes desarrollen actividades protegidos de las condiciones climáticas. “Es un espacio que permitirá que nuestras niñas y niños puedan realizar sus actividades protegiéndose de las condiciones del clima. Y con nuestro gobernador Manolo Jiménez este inicio de ciclo escolar ha venido acompañado también de acciones importantes como la entrega de útiles escolares, porque sabemos que contar con los materiales necesarios también hace una diferencia en la experiencia de los estudiantes”, dijo. Celeste Azeneth Carreón Oviedo, representante de la comunidad estudiantil, agradeció la construcción de la techumbre y la entrega de útiles escolares.

“Todo esto nos demuestra que pensaron en nosotros y quieren que tengamos mejores oportunidades para aprender, jugar y crecer. Gracias por trabajar en equipo, por cuidar de Saltillo y por ayudarnos a tener un lugar más seguro, más bonito y con muchas oportunidades”, señaló. En la entrega también estuvieron Eduardo Medrano Aguirre, regidor y diputado local electo; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; Rodrigo Kallai, representante de Motherson; María Díaz Rodríguez, gestora social, y David Vázquez Hernández, director del plantel.

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