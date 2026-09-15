Saltillo: invierten más de 3 mdp en techumbre para primaria Xicoténcatl

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: invierten más de 3 mdp en techumbre para primaria Xicoténcatl
    Mejoran condiciones de la Primaria Xicoténcatl con techumbre. CORTESÍA

La techumbre permitirá que los estudiantes realicen actividades cívicas, deportivas y culturales protegidos de las condiciones climáticas

Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Saltillo entregó una techumbre en la Escuela Primaria Xicoténcatl, ubicada en la colonia Nueva Tlaxcala.

La obra fue entregada por el alcalde Javier Díaz González, quien estuvo acompañado por el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, y María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/septiembre-amarillo-saltillo-lleva-prevencion-del-suicidio-a-escuelas-y-empresas-EA23453430

Díaz González señaló que la techumbre fue construida a partir de una solicitud de la comunidad escolar y permitirá realizar actividades cívicas, deportivas y culturales bajo protección de las condiciones climáticas.

“Lo solicitaron y hoy es una realidad, esta techumbre viene a mejorar la calidad de vida de las y los alumnos que van a poder llevar a cabo actos cívicos, festivales deportivos y culturales y diferentes actividades, refirió.

El alcalde también mencionó que el Gobierno de Coahuila desarrollará un programa de construcción de techumbres en escuelas del estado y que el Municipio participará en estas acciones.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de libros de texto, útiles escolares y uniformes. También se entregaron 675 mochilas donadas por la empresa Motherson, gestión en la que participó María Bárbara Cepeda Boehringer.

Gabriel Elizondo Pérez señaló que los gobiernos estatal y municipal mantienen acciones coordinadas para atender solicitudes de la población.

“Aquí seguiremos cercanos a la gente, felicidades por estas grandes obras y que siga la comunidad así unida en torno a las cosas buenas para Saltillo, porque aquí vamos puro para adelante a pasos de gigante”, refirió.

$!Durante el evento se entregaron de manera simbólica libros de texto, útiles escolares y uniformes.
Durante el evento se entregaron de manera simbólica libros de texto, útiles escolares y uniformes. CORTESÍA

María Bárbara Cepeda Boehringer destacó la colaboración con Motherson para la entrega de las mochilas.

“Cada vez que le tocamos la puerta para impulsar un programa, nos dice que claro que sí, y hoy es ejemplo de ello con la entrega de 675 mochilas, gracias al respaldo de la empresa Motherson. Muchísimas gracias, alcalde, por esa voluntad de hacer equipo con esta Secretaría”, dijo.

Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, quien acudió en representación del secretario de Educación en Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, señaló que la techumbre permitirá que las y los estudiantes desarrollen actividades protegidos de las condiciones climáticas.

“Es un espacio que permitirá que nuestras niñas y niños puedan realizar sus actividades protegiéndose de las condiciones del clima. Y con nuestro gobernador Manolo Jiménez este inicio de ciclo escolar ha venido acompañado también de acciones importantes como la entrega de útiles escolares, porque sabemos que contar con los materiales necesarios también hace una diferencia en la experiencia de los estudiantes”, dijo.

Celeste Azeneth Carreón Oviedo, representante de la comunidad estudiantil, agradeció la construcción de la techumbre y la entrega de útiles escolares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/entrega-javier-diaz-incentivos-a-atletas-saltillenses-que-triunfaron-en-juegos-centroamericanos-y-del-caribe-santo-domingo-DM23494676

“Todo esto nos demuestra que pensaron en nosotros y quieren que tengamos mejores oportunidades para aprender, jugar y crecer. Gracias por trabajar en equipo, por cuidar de Saltillo y por ayudarnos a tener un lugar más seguro, más bonito y con muchas oportunidades”, señaló.

En la entrega también estuvieron Eduardo Medrano Aguirre, regidor y diputado local electo; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; Rodrigo Kallai, representante de Motherson; María Díaz Rodríguez, gestora social, y David Vázquez Hernández, director del plantel.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Grito de la 4T

El Grito de la 4T
El pozole rojo, preparado con grano de maíz y carne de cerdo, encabeza la preferencia de las familias para las celebraciones patrias.

Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips
true

POLITICÓN: Sin resolver los apagones en Saltillo, Roberto Velázquez tramita su salida de la CFE
La Plaza de Armas de Saltillo será uno de los puntos donde se concentrarán las celebraciones patrias este 15 de septiembre.

¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia
Autoridades contemplan cierres viales y rutas alternas ante la asistencia estimada de 25 mil personas.

Garantizan transporte nocturno en Ramos Arizpe para la ceremonia del Grito
Si la CNA halla culpable a la FMF, ésta podría recibir sanción de hasta 10% de ingreso anual y ser obligada a erradicar la práctica monopólica.

Indagan prácticas monopólicas en el futbol mexicano
Aislamiento, alimentos, energía, recursos naturales y estabilidad institucional serían algunas de las claves para sobrevivir.

Se revelan los mejores y los peores lugares para sobrevivir a un apocalipsis, con un giro inesperado y sombrío
Las nuevas normas habrían exigido que cada estado elaborara una lista de ciudadanos con derecho a voto.

Trump critica duramente a sus propios candidatos a la Corte Suprema