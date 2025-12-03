Saltillo: Javier Díaz confirma inicio del deprimido de Misión Cerritos para el primer trimestre de 2026

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Saltillo: Javier Díaz confirma inicio del deprimido de Misión Cerritos para el primer trimestre de 2026
    El mandatario municipal señaló que pretende dejar el proyecto encaminado durante su segundo año de gobierno. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El alcalde señaló que este proyecto es uno de los compromisos pendientes que buscará dejar concluido antes de que termine su administración.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que el paso deprimido de Misión Cerritos comenzará a construirse en el primer trimestre de 2026. El proyecto, dijo, forma parte de los compromisos más importantes que su administración busca concretar antes del cierre del trienio.

“Estaremos en el primer trimestre del 2026 arrancando con el deprimido de Misión Cerritos”, dijo el edil.

Mencionó que la obra se encuentra entre los pendientes que pretende dejar encaminados en su segundo año de gobierno. Afirmó que el objetivo es avanzar de manera sostenida para que el deprimido “pueda concluirse antes de que termine la administración”, siempre que los tiempos técnicos lo permitan.

El mandatario municipal comentó que este arranque forma parte de una etapa de trabajo en la que su gobierno busca consolidar indicadores y entregar resultados medibles.

Sin adelantar detalles del informe próximo a presentarse, dijo que el balance de su primer año es positivo. “Me siento muy contento de este primer año de resultados”, comentó.

Comentó que el avance de programas, obras y servicios ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre municipio y estado.

“Unas cosas se las avienta el Gobierno del Estado, unas cosas nos las aventamos nosotros, y de alguna otra forma esto consolida a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir”, mencionó Díaz González.

En materia de seguridad, recordó que este año se cumplió la meta de incorporar a los primeros 100 cadetes formados en la Academia de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“La intención es poder incorporar 100 nuevos elementos por año para que en esta administración sean 300”, afirmó.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

