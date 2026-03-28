Saltillo: ‘La medicina es uno de los actos de amor más grandes hacia la humanidad’

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Saltillo
/ 28 marzo 2026
    Saltillo: ‘La medicina es uno de los actos de amor más grandes hacia la humanidad’
    Trabajadores del hospital fueron galardonados por su trayectoria en distintas áreas. CORTESÍA

Hospital Universitario reconoce trayectoria de su personal

Para reconocer la entrega, el compromiso y la permanencia de su comunidad laboral, el Hospital Universitario de Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila realizó la ceremonia de Reconocimiento por Años de Servicio 2025, donde distinguió a trabajadores con trayectorias de entre 10 y 35 años en áreas médicas y administrativas.

El acto tuvo lugar en el Aula Magna “Carlos Avilés Falco”, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; el director del hospital, José Lauro Cortés Hernández; la delegada sindical del STUAC, Hilda Pérez Arriaga; así como autoridades médicas, administrativas, invitados especiales y personal homenajeado.

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VOCACIÓN Y EXPERIENCIA DISTINGUEN AL PERSONAL GALARDONADO

Durante su mensaje, el director del Hospital Universitario destacó que la experiencia acumulada por el personal constituye uno de los activos más valiosos de la institución, mientras que la ética profesional representa el pilar para la formación de nuevas generaciones en el ámbito de la salud.

$!Trabajadores del hospital fueron galardonados por su trayectoria en distintas áreas.
Trabajadores del hospital fueron galardonados por su trayectoria en distintas áreas. CORTESÍA

Asimismo, expresó su orgullo de pertenecer a una institución donde prevalece la vocación de servicio y el compromiso con la atención responsable, al afirmar que la medicina es uno de los actos de amor más grandes hacia la humanidad.

DESTACAN SENTIDO DE COMUNIDAD Y COMPROMISO INSTITUCIONAL

Por su parte, el rector subrayó que esta ceremonia simboliza el sentido de pertenencia que caracteriza al hospital, al que describió como una gran comunidad. Señaló que los años de servicio no solo se cuantifican en el tiempo, sino en las guardias, decisiones, esfuerzo y calidad humana brindada a cada paciente.

En el marco del evento, también se dieron a conocer obras de rehabilitación en el área de Residencias Médicas, con una inversión de 134 mil 854.80 pesos, así como en el Departamento de Endoscopia, con 91 mil 055.15 pesos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y la calidad de atención.

El reconocimiento se otorgó a personal con 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio, quienes han contribuido de manera significativa al desarrollo y funcionamiento del hospital.

$!Durante el evento también se anunciaron inversiones para mejorar espacios médicos.
Durante el evento también se anunciaron inversiones para mejorar espacios médicos. CORTESÍA

El personal reconocido por 10 años de servicio es: Jesús Agustín Arredondo de los Santos, Mario Alberto Cerda Esquivel, Laura Patricia Dueñez López, Andrea González de los Santos, Elsa Jasso Vásquez, Alfonso Daniel Macías Sánchez, Patricia Marín de la Cruz, Juana María Mendoza Flores, Michael Alejandro Molina Leandro, Laura María Cristina Muñiz Barbosa, María de la Luz Garza Ríos y Arianna Noyola García, Tania Melissa Salas de la Peña.

Por 15 años: Eliseo Berdeal Fernández, Delia Guadalupe Cano Resendez, Brisa deJesús Carrillo Cavazos, Martha Alicia Gaona Bazaldúa, César Guillermo Guerrero Padilla, María Concepción Herrera Martínez, Lourdes Moncerrat Hinojosa Martínez, María Isabel Martínez González, Gloria Isela Mendoza Frías, Ana Cristina Pecero Martínez, Laura Leticia Rodríguez Reyes, Claudia Leticia Sánchez Saucedo, María Isabel Vázquez Nieto y María Concepción Zaragoza Rodríguez.

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Por 20 años: Alicia Cervantes Esquivel, María de los Ángeles Cortez Contreras, Martha Nieves de Hoyos Contreras, Yadira Macaria Esquivel Valdez, Rocío Mendoza Farías, Ruth Fabiola Morales García y Martha Karina Robles Cortés.

Por 25 años, se reconoció a Silvia Álvarez González, Ricardo Blanco Flores, Olga Oralia Hernández Ramírez y Sebastián Zepeda Contreras.

Así como por 30 años a Mónica Almanza Toscano, Gloria Martha Andrade González, Francisco Hernández Esparza, Martha Patricia Hernández Yeverino, Rosa María Reyes Rodríguez, María Guadalupe Rico Puente, Mauro Segura Cedillo, Maura Esther Soto López, Martha Patricia Vargas Jiménez, y por 35 años a Rosa María Rada Berlanga, Felipa de Jesús Sandoval González y Telma Segovia Silva.

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