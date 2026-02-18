Saltillo: Madre de Elisa Loyo en espera de resolución: retraso en amparo clave mantiene el caso en la impunidad

Tras cumplirse 17 años del fallecimiento de la joven chef Elisa Loyo en Filipinas, su familia continúa en una batalla legal que hoy se encuentra estancada en los tribunales mexicanos. A pesar de que se esperaba un fallo decisivo para el pasado 31 de enero, el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito aún no ha resuelto el amparo que podría obligar a las autoridades a iniciar una investigación formal por feminicidio, desafiando la versión oficial de suicidio emitida por el gobierno filipino.

CASO MARCADO POR ACOSO Y CORRUPCIÓN

Elisa Loyo, de 25 años, trabajaba en el Hotel Fontana Leisure Park & Casino en Pampanga, Filipinas, cuando fue hallada sin vida en 2008. Su madre, Rosa Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello, comenta que la joven había denunciado un ambiente hostil y de acoso tras señalar a trabajadores del lugar por el robo de comida.

Gutiérrez Cabello, quien es exinvestigadora de homicidios y catedrática de derecho, sostiene que el cuerpo de su hija presentaba golpes y rastros de sangre que fueron ignorados en el dictamen oficial. Para la experta, se trató de un crimen orquestado con un autor intelectual y autores materiales, el cual ha permanecido impune debido a lo que califica como una “corrupción terrible” y desidia por parte de las administraciones mexicanas desde el sexenio de Felipe Calderón.

EL AMPARO CONTRA EL NO EJERCICIO

La lucha jurídica actual se deriva de una determinación de julio de 2022, cuando la entonces Procuraduría General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal.

Es importante mencionar que existe una Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero; por ello, la familia de Elisa pide que, ante las pruebas, no se acepte la versión oficial de Filipinas, que clasificó como suicidio la muerte de Elisa.

Ante la determinación del no ejercicio de la acción penal, la señora Gutiérrez tramitó un amparo para revertir dicha decisión y forzar a la autoridad competente a valorar las pruebas, declaraciones y contradicciones en el expediente.

“Que se le dé importancia a todas esas fotografías, a todas esas declaraciones, porque además tienen contradicciones”, expresó la madre de Elisa, quien atribuye el retraso actual en el tribunal a la excesiva carga de trabajo.

Ante la incertidumbre por el fallo, Guadalupe Gutiérrez envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, recordándole su compromiso de campaña de defender a las mujeres víctimas de violencia de género.

“Usted nos prometió... voy a defender a las mujeres... En su toma de posesión ella lo dijo. Entonces, ¿cómo no voy a tener fe?”, manifestó Gutiérrez. La carta también fue enviada al primer ministro de Canadá, país donde Elisa estudiaba, y a organismos internacionales, como medida de precaución ante las irregularidades previas detectadas en el proceso, incluyendo el uso de polígrafos de manera contraria a los derechos humanos.

De ser favorable el amparo en las próximas semanas, se abriría un nuevo camino legal para esclarecer los hechos ocurridos hace casi dos décadas y reclasificar el caso de Elisa Loyo como un crimen de género.