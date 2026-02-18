Denuncia interno negligencia médica del Cefereso 18 en Ramos Arizpe; lo hicieron peregrinar frente a intervención quirúrgica urgente

Lo que inició como una emergencia médica terminó en un proceso marcado por retrasos, traslados fallidos y falta de atención especializada para Víctor, interno de 36 años del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 18, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el testimonio de la madre quien se traslado de urgencia desde la ciudad de Durango, fue el pasado jueves 11 de febrero cuando su hijo Víctor comenzó a sentirse mal al interior del penal.

Aunque la situación fue reportada de inmediato, la atención médica llegó hasta la tarde del viernes, cuando ya presentaba un cuadro de priapismo, pero el médico del Cefereso que hoy dirige Raúl Platón reconoció que no sabía qué tenía y únicamente le colocó hielo en la zona afectada.

La familia asegura que la aplicación de hielo sobre las partes íntimas del interno, agravó la condición al provocar la coagulación de la sangre, y en ese sentido, la madre señala que el director del penal retrasó el traslado al cuestionar al interno sobre un supuesto consumo de Viagra o cocaína e intentar que firmara una declaración aceptando esa versión.

Tras varias horas de inasistencias, el interno fue sometido a un primer traslado al Hospital General de Saltillo, sin embargo, por la falta de médicos en fin de semana, fue trasladado posteriormente al Hospital Metropolitano de Monterrey, donde a su llegada le negaron la atención y lo retornaron de nuevo al General de Saltillo.

Según el testimonio de la madre quien ha acompañado al interno una hora al día, Víctor llegó de nuevo al Hospital General de Saltillo durante la madrugada del sábado, con inflamación y coloración morada en el órgano afectado.

Detalló que todavía para el día domingo el interno se encontraba aún con el uniforme del penal, sin bata hospitalaria y con manchas de sangre y que la insistencia para que lo cambiaran fue desechada.

No fue hasta el día lunes, cuando el personal le indicó que debían esperar a que disminuyera la inflamación para realizar la cirugía, aunque reconocieron que los médicos anteriores debieron actuar de forma inmediata para no generar secuelas.

Actualmente, los médicos le han advertido a la familia que existe un 80 por ciento de probabilidad de que Víctor quede estéril y con disfunción, y una prótesis debido a un requerir posible daño irreversible.

La familia adelantada que por el caso, interpondrá una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía, señalando una presunta responsabilidad compartida entre autoridades penitenciarias y del sector salud.