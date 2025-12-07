Saltillo mantiene estímulos fiscales para que ciudadanos regularicen sus adeudos

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que continúan vigentes diversos estímulos fiscales con el propósito de incentivar a la ciudadanía a ponerse al corriente en sus obligaciones y facilitar el pago de contribuciones municipales.

Entre los beneficios disponibles se encuentra el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año generado en impuestos como el Predial, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y el Impuesto sobre Espectáculos.

Este mismo estímulo aplica también en el Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, así como en conceptos relacionados con Recolección de Basura, Mercados, Servicio de Tránsito, además de Sanciones Administrativas y Fiscales.

El esquema de apoyo se extiende igualmente a los Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, a los pagos por la Expedición de Licencias o Refrendos para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios, y a los derechos asociados a la Ocupación de Vías Públicas.

Adicionalmente, se mantiene vigente un estímulo del 75 por ciento de descuento en recargos por año aplicable a los conceptos relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.

Para realizar los pagos y regularizar su situación, la ciudadanía puede acudir a las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Como alternativas adicionales, también están disponibles los siguientes módulos:

Desarrollo Urbano, en la Unidad Administrativa: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00.

Mercado Juárez: lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

Central de Autobuses: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Soriana San Isidro y Plaza Patio: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.

El municipio reiteró su invitación a aprovechar estos estímulos, diseñados para apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.