Saltillo mantiene plazas públicas limpias con el programa ‘Aquí Andamos’

Con el objetivo de ofrecer plazas y áreas verdes dignas, seguras y agradables para la convivencia ciudadana, el gobierno de Javier Díaz González realiza acciones permanentes de limpieza y deshierbe en distintos espacios públicos de la ciudad.

Este lunes, brigadas del programa “Aquí Andamos”, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajaron en el Parque Hundido, ubicado en la colonia Vista Hermosa, al poniente de Saltillo, retirando basura acumulada, escombro y maleza. Estas labores buscan evitar la proliferación de plagas y enfermedades, garantizando un entorno saludable para los vecinos de la zona.

Asimismo, para favorecer el crecimiento de plantas ornamentales, pasto y árboles, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió las áreas verdes del camellón central de la calle Guacali, a la altura del fraccionamiento Colinas de San Lorenzo, en una primera etapa que abarcó de la calle Primera a Villas de San Antonio, al sur de la ciudad.

De manera simultánea, y con el objetivo de fortalecer la convivencia vecinal, cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron la plaza pública de la colonia Francisco I. Madero, limpiando y deshierbando las áreas verdes situadas entre las calles José de la Luz Valdez y Urbano Flores. Los habitantes del sector pudieron constatar los trabajos realizados.

El Gobierno de Saltillo exhortó a la ciudadanía a sumarse al cuidado de estos espacios y evitar tirar basura en la vía pública. Asimismo, el alcalde Javier Díaz recordó el número del asistente virtual “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), para reportar cualquier servicio público en la ciudad.