Saltillo mantiene plazas públicas limpias con el programa ‘Aquí Andamos’

    La limpieza se llevó a cabo en esta área de la colonia Vista Hermosa para prevenir plagas y riesgos a la salud de los vecinos. FOTO: CORTESÍA

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió áreas verdes para favorecer el sano crecimiento de plantas y arbolado.

Con el objetivo de ofrecer plazas y áreas verdes dignas, seguras y agradables para la convivencia ciudadana, el gobierno de Javier Díaz González realiza acciones permanentes de limpieza y deshierbe en distintos espacios públicos de la ciudad.

Este lunes, brigadas del programa “Aquí Andamos”, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajaron en el Parque Hundido, ubicado en la colonia Vista Hermosa, al poniente de Saltillo, retirando basura acumulada, escombro y maleza. Estas labores buscan evitar la proliferación de plagas y enfermedades, garantizando un entorno saludable para los vecinos de la zona.

Asimismo, para favorecer el crecimiento de plantas ornamentales, pasto y árboles, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió las áreas verdes del camellón central de la calle Guacali, a la altura del fraccionamiento Colinas de San Lorenzo, en una primera etapa que abarcó de la calle Primera a Villas de San Antonio, al sur de la ciudad.

De manera simultánea, y con el objetivo de fortalecer la convivencia vecinal, cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron la plaza pública de la colonia Francisco I. Madero, limpiando y deshierbando las áreas verdes situadas entre las calles José de la Luz Valdez y Urbano Flores. Los habitantes del sector pudieron constatar los trabajos realizados.

El Gobierno de Saltillo exhortó a la ciudadanía a sumarse al cuidado de estos espacios y evitar tirar basura en la vía pública. Asimismo, el alcalde Javier Díaz recordó el número del asistente virtual “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), para reportar cualquier servicio público en la ciudad.

$!Cuadrillas realizaron limpieza y deshierbe para fortalecer la convivencia comunitaria.
Cuadrillas realizaron limpieza y deshierbe para fortalecer la convivencia comunitaria. FOTO: CORTESÍA

Atención a mascotas en la colonia Lomas de Lourdes

Como parte del programa “Colonias al 100”, el Ayuntamiento de Saltillo realizó atención veterinaria gratuita en la colonia Lomas de Lourdes, desparasitando, vacunando y brindando baños antigarrapatas a perros y gatos de la comunidad. Estas acciones fueron llevadas a cabo por personal de la Dirección de Salud Pública municipal a través del módulo de Control Canino, instalado entre las calles Paseo de Osos y Paseo de los Jabalíes.

El módulo continuará ofreciendo atención gratuita este miércoles 15 de octubre en Paseo del Cortijo, frente a la Secundaria Urbano Flores Urbina, garantizando así la salud y bienestar tanto de las mascotas como de los vecinos de la comunidad.

