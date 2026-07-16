Saltillo marca un hito musical con un estreno nacional en el FINA 2026

La Orquesta Metropolitana de Saltillo presentó por primera vez en nuestro país la Sinfonía No. 4 de Emilie Mayer, compositora alemana del periodo romántico, como parte de la programación del Festival Internacional de las Artes FINA 2026, que se lleva a cabo en la capital del estado. El concierto, titulado “Luz, pasión y destino”, estuvo dirigido por Natalia Riazanova y contó con la participación de la pianista Mariana Chabukiani como solista invitada.

El programa incluyó el Concierto para Piano No. 2 de Sergei Rachmaninov, una de las obras más reconocidas del repertorio romántico para piano y orquesta. La cartelera del festival también incluyó la proyección del cortometraje “Wepa: pasos de la 2000”, dirigido por Pascual Montes y Saúl González.

La función se realizó en el Skate Park de la colonia Saltillo 2000, como parte del proyecto “Cortometrajes en el Barrio: Por amor a Saltillo y sus historias de cine”. En el ámbito de las artes visuales, el Centro Cultural Casa La Besana inauguró la exposición pictórica “Pareidolia”, del artista Isidoro Max.

Estas actividades forman parte de una programación que reúne música, cine comunitario y exposiciones en diferentes espacios de Saltillo.

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