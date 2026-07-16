Saltillo marca un hito musical con un estreno nacional en el FINA 2026

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    Saltillo marca un hito musical con un estreno nacional en el FINA 2026
    Natalia Riazanova (izq.) dirigió el concierto “Luz, pasión y destino” dentro de la programación artística del FINA 2026. CORTESÍA

La Orquesta Metropolitana interpretó, por primera vez en México, la Sinfonía No. 4 de la compositora alemana y el Concierto para Piano No. 2 de Rachmaninov, con Mariana Chabukiani como solista

La Orquesta Metropolitana de Saltillo presentó por primera vez en nuestro país la Sinfonía No. 4 de Emilie Mayer, compositora alemana del periodo romántico, como parte de la programación del Festival Internacional de las Artes FINA 2026, que se lleva a cabo en la capital del estado.

El concierto, titulado “Luz, pasión y destino”, estuvo dirigido por Natalia Riazanova y contó con la participación de la pianista Mariana Chabukiani como solista invitada.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/la-orquesta-metropolitana-de-saltillo-celebra-su-2-aniversario-con-concierto-de-gala-LB20652081

El programa incluyó el Concierto para Piano No. 2 de Sergei Rachmaninov, una de las obras más reconocidas del repertorio romántico para piano y orquesta.

La cartelera del festival también incluyó la proyección del cortometraje “Wepa: pasos de la 2000”, dirigido por Pascual Montes y Saúl González.

La función se realizó en el Skate Park de la colonia Saltillo 2000, como parte del proyecto “Cortometrajes en el Barrio: Por amor a Saltillo y sus historias de cine”.

En el ámbito de las artes visuales, el Centro Cultural Casa La Besana inauguró la exposición pictórica “Pareidolia”, del artista Isidoro Max.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fina-saltillo-2026-impulsa-la-inclusion-a-traves-del-arte-con-el-proyecto-incluyarte-CC22203221

Estas actividades forman parte de una programación que reúne música, cine comunitario y exposiciones en diferentes espacios de Saltillo.

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