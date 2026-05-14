Saltillo: Más del 95% de docentes y estudiantes de la UAdeC conoce y utiliza la inteligencia artificial generativa

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    Saltillo: Más del 95% de docentes y estudiantes de la UAdeC conoce y utiliza la inteligencia artificial generativa
    Autoridades universitarias y especialistas presentaron en Saltillo los resultados de uno de los diagnósticos más amplios sobre tecnología aplicada a la enseñanza. CORTESÍA

Presentan en la máxima casa de estudios radiografía nacional sobre uso de IA en las universidades del País

La Universidad Autónoma de Coahuila se convirtió en sede de la presentación de resultados de la Encuesta Nacional sobre “Usos y percepciones sobre la Inteligencia Artificial Generativa en la comunidad del sector de educación Superior en México”, ejercicio impulsado por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

El estudio, considerado pionero por su alcance y representatividad, fue diseñado con la participación de especialistas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Guadalajara, en coordinación con instancias federales y la ANUIES.

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La presentación se llevó a cabo en la sala de seminarios “Emilio J. Talamás”, con la asistencia del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia; del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez; así como directivos, investigadoras, investigadores y responsables académicos de distintas unidades universitarias.

$!La comunidad de la UAdeC reportó altos niveles de conocimiento y uso cotidiano de plataformas de inteligencia artificial con fines académicos.
La comunidad de la UAdeC reportó altos niveles de conocimiento y uso cotidiano de plataformas de inteligencia artificial con fines académicos. CORTESÍA

PARTICIPACIÓN MASIVA MARCA PRECEDENTE INTERNACIONAL

Durante su intervención, González Placencia destacó que la encuesta reunió información de 2 mil 900 instituciones de educación Superior, con la participación de más de un millón 539 mil estudiantes y más de 163 mil docentes, cifras que convierten al ejercicio en uno de los más amplios de su tipo a nivel mundial.

Explicó que el propósito central es generar evidencia que permita diseñar políticas públicas orientadas a una incorporación responsable, incluyente y estratégica de estas tecnologías dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, considerando las diferencias regionales, institucionales y socioeconómicas existentes en el País.

MÁS DEL 90% CONOCE ESTAS HERRAMIENTAS

Los resultados muestran que el conocimiento sobre inteligencia artificial generativa es ya generalizado en el sector universitario mexicano: el 93 por ciento del estudiantado y el 95 por ciento del personal docente afirmó conocer el concepto.

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En cuanto a su utilización, las plataformas de IA son empleadas principalmente para búsqueda de información, resolución de dudas, síntesis de contenidos, organización de ideas, redacción y corrección de trabajos académicos.

El secretario de la ANUIES advirtió, sin embargo, que la incorporación tecnológica no ocurre de manera homogénea, por lo que, de no atenderse estas diferencias, la IA podría profundizar desigualdades ya existentes dentro del sistema educativo nacional.

$!Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, y Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, y Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. CORTESÍA

COAHUILA, ALINEADO CON LA TENDENCIA NACIONAL

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez anunció que la UAdeC abrirá mesas de trabajo para contribuir desde el Estado a la construcción de una agenda nacional en torno al desarrollo, regulación y aprovechamiento académico de la inteligencia artificial.

Detalló que en la consulta interna participaron mil 227 docentes y 6 mil 724 estudiantes de la institución, cuyos resultados reflejan patrones similares a los observados en el País: más del 95 por ciento conoce estas plataformas, alrededor del 60 por ciento las utiliza cotidianamente y entre el 80 y 90 por ciento recurre a ellas para generar contenidos escritos.

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