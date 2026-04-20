Saltillo: ‘Me ahorra hasta una hora’; estrenan usuarios ruta alimentadora RS-714

Este lunes comenzó a circular la nueva ruta de transporte público RS-714, misma que dará servicio al oriente y al norte de Saltillo. Un recorrido realizado por VANGUARDIA la tarde de este lunes por la colonia Mirasierra, constató que la ruta pasa con frecuencia aunque cerca de las 15:00 horas se apreciaron pocos usuarios.

Al menos tres personas entrevistadas por este medio, refirieron que desconocen con certeza el trazo de la nueva ruta, por lo que decidieron no tomarla este lunes. Además, se apreció que una buena cantidad de personas que esperan camiones sobre el bulevar Mirasierra, viajan en transporte privado de personal que va hacia las zonas industriales. Asimismo se constató que la ruta tardó 20 minutos entre el paso de una unidad y otra, en el cruce del bulevar Mirasierra con prolongación Acacia. ‘ME AHORRA HASTA UNA HORA DE CAMINO’ Una de las personas que descendió sobre el bulevar fue una empleada doméstica que respondió al nombre de Katia, quien aseguró que la ruta le ahorra cerca de una hora de camino a su trabajo y de regreso. “La verdad se me facilitó mucho. Antes tomaba tres combis y ahora nomas tomo dos”, expuso Katia, quien todos los días tiene que viajar de Misión Cerritos a San Patricio.

Aseguró que anteriormente, desde su lugar de trabajo a Mirasierra hacía cerca de una hora y media de traslado, mientras que este lunes hizo solo 20 minutos. Asimismo coincidió en que esta tarde no se presentaron muchos pasajeros a tomar el camión, probablemente por el desconocimiento de la ruta, aseguró. Aunque en general le pareció positiva la implementación de la nueva ruta, aseguró que aún falta mantenimiento o nuevas unidades para el resto de las mismas. “Digamos que sí estaría bien que metieran camiones nuevos. Hace poquito metieron la ruta gratis y esa la verdad a mí no me apoya nada, porque como quiera tengo que agarrar otra. Si arreglaran los transportes, a las combis normales, pues estaría mejor”, apuntó. Otro joven que respondió al nombre de Carlos, expuso que la nueva ruta le sirve por la frecuencia más que por el traslado.

Aseguró que baja de otras combis al cruce del bulevar Mirasierra y el bulevar Fundadores, de donde tiene que agarrar la ruta Mirasierra o la Zaragoza para subir hasta Alsuper. Sin embargo, aseguró que en ocasiones tiene que esperar hasta una hora para que pase alguna de las dos, por lo que espera que la ruta RS-714, sea una opción más rápida.

Publicidad

Temas

Combis Movilidad Transporte

Localizaciones

Saltillo

