Saltillo: mejoran movilidad con adecuaciones viales en Valdés Sánchez y Colosio

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Díaz González destacó que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, permitiendo que pasen más tiempo con su familia y menos en el tráfico. FOTO: CORTESÍA

Las intervenciones buscan mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado en ese sector, aseguró el Alcalde

Con el objetivo de optimizar la circulación y reducir los tiempos de traslado, el alcalde Javier Díaz González entregó formalmente las adecuaciones viales realizadas en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio. La intervención forma parte de un plan integral de movilidad que continuará en otros puntos estratégicos de la ciudad.

Durante la entrega, Díaz González informó que los trabajos permitieron mejorar la vialidad en un 35% al circular al oriente por Valdés Sánchez y tomar Colosio rumbo al sur, mientras que la mejora alcanza un 50% al circular por Colosio hacia Valdés Sánchez.

“El impacto de estas acciones es positivo, porque el objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, que las y los saltillenses pasen más tiempo con su familia y menos tiempo en el tráfico”, declaró el Alcalde.

El edil adelantó que próximamente se entregarán las adecuaciones en el entronque de Colosio y Los Fundadores, y recordó la intervención exitosa en el cruce de los bulevares Mirasierra y Revolución, donde se eliminó la rotonda y se colocó un semáforo para optimizar la circulación.

Asimismo, Díaz González mencionó que otros sectores de Saltillo recibirán adecuaciones similares, incluyendo el cruce del bulevar Emilio Arizpe de la Maza con Antonio Cárdenas, con el propósito de continuar mejorando la movilidad urbana.

Tras las adecuaciones, la circulación mejoró un 35% al pasar por Valdés Sánchez hacia Colosio y un 50% al circular por Colosio hacia Valdés Sánchez. FOTO: CORTESÍA

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, destacó que las acciones se basaron en estudios y análisis técnicos, asegurando que, aunque las adecuaciones fueron mínimas, generaron beneficios significativos en la circulación.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que la inversión total fue de 1.8 millones de pesos y detalló los trabajos realizados: adecuaciones en terracerías y banquetas, aplicación de asfalto y pintura termoplástica, habilitación de un carril en Valdés Sánchez y reubicación de un semáforo en Colosio para aprovechar un carril existente.

En la entrega de las adecuaciones estuvieron presentes la diputada local María del Mar Treviño Garza, el regidor Eduardo Morelos Jiménez, el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes, el ciudadano Aldo Morales Almaguer, así como otros integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y beneficiarios de la obra.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

