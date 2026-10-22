Saltillo: Monseñor Humberto González Galindo celebrará 74 años de sacerdocio

La comunidad religiosa invita a los fieles a participar en la celebración eucarística para reconocer la trayectoria del sacerdote y elevar oraciones por su vida y ministerio.

Monseñor Humberto A. González Galindo celebrará 74 años de ordenación sacerdotal con una misa de acción de gracias el próximo lunes 26 de octubre, a las 18:00 horas, en la Rectoría Padre Nuestro, ubicada en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Veracruz, en la colonia Guanajuato, de Saltillo .

Ordenado en 1952, González Galindo ha dedicado gran parte de su vida a la labor pastoral y a la transformación de los templos en los que ha prestado sus servicios, entre ellos la Catedral de Santiago Apóstol y la Rectoría Padre Nuestro.

Durante cuatro décadas estuvo vinculado a la Catedral de Saltillo, donde impulsó diversas obras de renovación y proyectos relacionados con la actividad educativa y asistencial de la Iglesia.

“Dios me concedió en la Catedral tener muy buenos colaboradores para realizar muchas obras en el Colegio Morelos, en Cáritas de la Catedral, también me concedió la renovación de la iglesia por dentro (1966), desde el cambio de altar, los confesionarios, el presbiterio, el órgano, que ya no servía, el reloj que estaba caído”, recordó en una entrevista.

IMPULSA OBRAS PASTORALES EN PADRE NUESTRO

Nacido el 17 de noviembre de 1928 en Saltillo, en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Obregón, Humberto González Galindo creció en una familia de 7 hermanos.

En 2005, tras la llegada del obispo Raúl Vera López a la Diócesis de Saltillo, fue enviado al templo Padre Nuestro, donde continuó su labor pastoral y promovió la rehabilitación de las instalaciones.

En una entrevista concedida a VANGUARDIA en 2022, el sacerdote relató los trabajos realizados en ese recinto, entre ellos la restauración del templo, la colocación de vitrales, la construcción de la casa parroquial y la habilitación de la Capilla San José, destinada a albergar nichos para las cenizas de personas fallecidas.

También destacó la construcción de espacios para la enseñanza del catecismo y el trabajo asistencial que se desarrolla a través de Cáritas del Padre Nuestro.