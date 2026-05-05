Destaca NL, Coahuila y Tamaulipas con alza del 7% anual en inventario industrial

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    Destaca NL, Coahuila y Tamaulipas con alza del 7% anual en inventario industrial
    Pese a factores de cautela como la renegociación del T-MEC y los aranceles de Trump, el nearshoring mantiene una tendencia al alza. ARCHIVO

Crece 7% anual el inventario industrial en el noreste; sumando 363 millones de pies cuadrados a inicios de 2026

El inventario de naves industriales de la región noreste —integrada por Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas— ha registrado en el último quinquenio un crecimiento sostenido del 7 por ciento anual en promedio, lo que refleja la confianza de los inversionistas en el desarrollo de estos inmuebles.

Pablo Quezada, director general de la consultora Datoz, señaló que el noreste ha crecido en el último lustro por encima de otras regiones del país, las cuales han tenido alzas sostenidas del 5 por ciento promedio anual. Explicó que este crecimiento se debe a los inicios de construcción en cada periodo, que comprenden edificaciones especulativas, proyectos a la medida y construcciones propias.

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“La región noreste, a diferencia del resto del país, tiene una distribución de inicios de construcción muy particular: el 70 por ciento corresponde a edificios especulativos y el resto a proyectos Build to Suit (construcciones a la medida de las necesidades del cliente)” , expuso Quezada. En otras regiones, los edificios especulativos superan el 80 por ciento, lo que indica que en el noreste existe una mayor diversificación en el tipo de inmuebles desarrollados.

Quezada indicó que el crecimiento del inventario está justificado por la demanda y los ciclos de negocios pronunciados en este mercado. No obstante, según Datoz IA, la tasa de disponibilidad ha disminuido paulatinamente; es decir, existe un exceso de oferta, lo que ha desacelerado los inicios de construcción. “Esto es bueno, pues habla de que los desarrolladores de la región tienen sensibilidad y entienden que aún no es el momento de sumar más espacio” , enfatizó.

También señaló factores de cautela como la renegociación del T-MEC y la política arancelaria del presidente Donald Trump. Sin embargo, destacó que la relocalización de empresas (nearshoring) mantendrá una tendencia alza durante varios años más.

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De acuerdo con Datoz, en el primer trimestre del año la región noreste contaba con un inventario de 363 millones de pies cuadrados de naves industriales. "No es un secreto que empezamos 2026 con un nivel bajo, pero esto no significa que el nearshoring se vaya a acabar pronto. Conforme avance la renegociación del T-MEC , habrá más certidumbre para los inversionistas y esperamos que eso impulse la demanda hacia arriba" , concluyó.

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