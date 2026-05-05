Incrementa disponibilidad de espacios industriales en Saltillo

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    Incrementa disponibilidad de espacios industriales en Saltillo
    Se contó con 1.43 millones de pies cuadrados disponibles, distribuidos en Ramos Arizpe, Derramadero y Arteaga. ESPECIAL.

Mercado industrial de la ciudad cerró el primer trimestre del año con una tasa de vacancia de 2.46%

El mercado industrial de Saltillo cerró el primer trimestre del año con una tasa de vacancia del 2.46%, con 1.43 millones de pies cuadrados disponibles, distribuidos en los submercados de Ramos Arizpe, Derramadero y Arteaga. Además de contar con poco más de 35,500 pies cuadrados de espacios sublease (subarriendo) en el submercado de Ramos Arizpe.

Lo anterior de acuerdo al reporte de Market Analysis, quienes también añadieron que actualmente se tienen registrados poco más de 860,000 pies cuadrados bajo desarrollo de proyectos especulativos en los tres submercados con disponibilidad. Sin embargo, en este mercado no se tiene registro de proyectos BTS bajo construcción.

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Asimismo, de acuerdo a la información de Market Analysis, al cierre del 1T26 el mercado industrial de Saltillo registró una absorción bruta de 136,500 pies cuadrados gracias al cierre de dos transacciones en los submercados Derramadero y Arteaga.

La absorción bruta de espacios industriales en este mercado, fue generada por compañías canadienses; mientras que los espacios absorbidos en este mercado se destinaron en un 55% a procesos relacionados con la cadena de suministro y el 46% restante a procesos de la industria automotriz.

Los precios en Saltillo permanecieron sin modificaciones, ubicándose en un rango de $0.58 a $0.62 dólares por pie cuadrado, siendo este el mayor rango que se ha alcanzado en este mercado.

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