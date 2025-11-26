Saltillo: Pasarela navideña con causa busca respaldar el trabajo de rescatistas

Más allá de una simple pasarela de perritos con outfits coquetos y navideños, el Luna Bazar que se realizará este viernes 28 de noviembre en Paseo Villalta busca consolidarse como un espacio de convivencia para visibilizar la labor de rescatistas como la Fundación May Narices Frías y así fomentar una cultura de apoyo hacia los animales en situación de abandono.

El evento, de carácter pet friendly y abierto al público, arrancará con una pasarela temática de disfraces navideños o estilo “ugly sweater”. Los organizadores anunciaron que los primeros 50 perritos asistentes recibirán un obsequio, además de que habrá sorpresas y premios para participantes destacados.

El bazar contará con la participación de diversos expositores locales, además de actividades pensadas para que familias y tutores de mascotas convivan en un entorno recreativo. Desde la organización señalan que la intención no es solo ofrecer un plan de temporada, sino generar un punto de encuentro que acerque a la ciudadanía con la causa animal.

La participación en este tipo de eventos busca abrir espacios para que las personas conozcan su trabajo y puedan apoyar de distintas maneras, ya sea a través del consumo local, donaciones o procesos de adopción informada.