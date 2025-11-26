Saltillo: Pasarela navideña con causa busca respaldar el trabajo de rescatistas

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Saltillo: Pasarela navideña con causa busca respaldar el trabajo de rescatistas
    La clave para proteger a las mascotas es la corresponsabilidad social de toda la sociedad. FOTO: CORTESÍA

El Luna Bazar en Paseo Villalta reunirá a expositores, actividades pet friendly y dinámica comunitaria con el objetivo de generar apoyo para perros rescatados y promover una adopción responsable.

Más allá de una simple pasarela de perritos con outfits coquetos y navideños, el Luna Bazar que se realizará este viernes 28 de noviembre en Paseo Villalta busca consolidarse como un espacio de convivencia para visibilizar la labor de rescatistas como la Fundación May Narices Frías y así fomentar una cultura de apoyo hacia los animales en situación de abandono.

El evento, de carácter pet friendly y abierto al público, arrancará con una pasarela temática de disfraces navideños o estilo “ugly sweater”. Los organizadores anunciaron que los primeros 50 perritos asistentes recibirán un obsequio, además de que habrá sorpresas y premios para participantes destacados.

El bazar contará con la participación de diversos expositores locales, además de actividades pensadas para que familias y tutores de mascotas convivan en un entorno recreativo. Desde la organización señalan que la intención no es solo ofrecer un plan de temporada, sino generar un punto de encuentro que acerque a la ciudadanía con la causa animal.

La participación en este tipo de eventos busca abrir espacios para que las personas conozcan su trabajo y puedan apoyar de distintas maneras, ya sea a través del consumo local, donaciones o procesos de adopción informada.

$!Los primeros 50 perritos asistentes al concurso recibirán un regalo y premios para participantes destacados.
Los primeros 50 perritos asistentes al concurso recibirán un regalo y premios para participantes destacados. FOTO: CORTESÍA

La Fundación May Narices Frías reconoce la saturación de las organizaciones de rescate, pero recuerdan que su misión va más allá del simple recibimiento y pueden orientar cada caso.

“No siempre podemos recibirlos, pero sí acompañar. Les ayudamos con los contratos, los filtros y el seguimiento a la esterilización. No se trata de controlar, sino de asegurar que los animales queden en buenas manos”.

$!El evento busca difundir la labor de los rescatistas y crear conciencia social.
El evento busca difundir la labor de los rescatistas y crear conciencia social. FOTO: CORTESÍA

También advierten sobre la visión estacional que suele rodear a perros y gatos durante estas fechas, es decir, los cuidados y precauciones específicos con los cambios del clima y las temperaturas más frías.

“Los perros y gatos no son accesorios de temporada”. Asimismo, llaman a evitar adopciones impulsivas que deriven en nuevos casos de abandono.

Para la Fundación May Narices Frías, la clave sigue siendo la corresponsabilidad social.

“La mejor manera de protegerlos es con responsabilidad. Sigamos esterilizando, adoptando con compromiso y recordando que solo ellos nos tienen a nosotros”, expresaron al reiterar su invitación a participar en este bazar y pasarela como una forma directa de respaldo a su labor.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

