Saltillo: Plantean transparencia, evaluación de impacto y consulta ante proyectos inmobiliarios

“Es muy importante que se hagan evaluaciones más allá del impacto ambiental, que obviamente es muy importante que se hagan evaluaciones del impacto en el transporte público, del impacto en los servicios municipales”, afirmó.

El evento fue organizado por el CCI en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila y la organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo.

“El sentido de pertenencia se liga con legitimar obras, con ser consultados, con construir la ciudad en conjunto, entonces de ahí viene también el sentido de pertenencia”, expuso.

Arizpe Ramos destacó que el sentido de pertenencia de los habitantes hacia su comunidad se encuentra directamente relacionado con la legitimación de las obras públicas y privadas a través de la consulta.

En el marco del foro “El derecho a la ciudad” realizado este jueves 5 de marzo, Sara Arizpe Ramos, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila (CCI), propuso consultas y participación ciudadana obligatorias, así como evaluaciones de impacto antes de la construcción de cualquier desarrollo inmobiliario en Saltillo.

Respecto a la temporalidad de estos estudios, la directora del CCI indicó que estos deben presentarse antes de que los proyectos de construcción inicien formalmente en la ciudad de Saltillo.

También planteó que la intervención de la ciudadanía debería tener un carácter obligatorio en situaciones específicas, como cambios en el uso de suelo o incrementos en la densidad habitacional.

“Cuando se hagan este tipo de obras, propongo que sea obligatoria nuestra participación también, sobre todo si hay un cambio de uso de suelo relevante, si hay incrementos significativos de densidad”, comentó la ponente.

Añadió que esta obligatoriedad debe aplicar en desarrollos que superen un determinado número de metros cuadrados de construcción o que tengan una incidencia directa en la movilidad de los sectores.

Además comparó la situación de Saltillo con modelos aplicados en otros países, donde los desarrolladores inmobiliarios establecen acuerdos directos con los habitantes de las zonas intervenidas.

“En Estados Unidos lo que se hace es que los desarrolladores acuerdan con la comunidad áreas verdes nuevas, infraestructura peatonal nueva, equipamiento y contribuciones a la movilidad”, señaló.

Mencionó que existe la posibilidad de que algunos de estos mecanismos ya se contemplen en la normativa de Coahuila, pero que la falta de transparencia impide que la ciudadanía esté enterada.

La propuesta incluye tres ejes fundamentales para la gestión urbana: la participación temprana antes de las autorizaciones, la transparencia informativa y la incidencia real de las observaciones ciudadanas.

DIAGNÓSTICO DEL CRECIMIENTO TERRITORIAL

Arizpe Ramos sugirió la elaboración de un diagnóstico ciudadano que permita medir de manera objetiva el crecimiento territorial acelerado que experimenta la capital del Estado de Coahuila.

“Que se haga un diagnóstico ciudadano principalmente en donde se mida el crecimiento territorial acelerado, las presiones entre movilidad y transporte público, los impactos acumulativos en servicios públicos”, detalló.

Este diagnóstico también debería considerar la percepción de opacidad que existe actualmente en las decisiones relacionadas con los permisos de uso de suelo en las diversas colonias de la ciudad.

“Que de esta manera se pueda generar debates, deliberaciones con vecinales, con dictámenes que sean como informes para la ciudadanía, que haya una vía oficial para solicitudes también”, afirmó.

La directora del CCI Coahuila concluyó el desarrollo de convenios de beneficio comunitario para proyectos considerados de alto impacto que afecten la calidad de vida de los residentes.

SE SUMA A REFORMA VECINAL

La propuesta del Consejo Cívico se suma a la Reforma Vecinal propuesta por la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo que plantea que el Derecho a la Ciudad se considere en la Constitución.

Además busca ampliar la Ley de Participación Ciudadana para democratizar los cuerpos de representación ciudadana y la presencia de vecinas y vecinos en la autorización de cualquier proyecto.