Saltillo: Plataforma de prevención del suicidio sumará registro en tiempo real desde la atención directa

La plataforma interinstitucional para la prevención del suicidio, anunciada desde meses atrás por el Municipio, incorporará en los próximos días un componente operativo que permitirá registrar en tiempo real los casos que atienden las corporaciones en campo. Así lo explicó Patricia Moreno, titular de la Unif Saltillo, al detallar cómo se integrará esta información a partir de la atención directa.

De acuerdo con la funcionaria, además de los datos generales y de análisis que ya se han trabajado desde distintas áreas, el sistema comenzará a cargarse con la información que se genera desde el primer contacto con las personas en situación de riesgo. “Nosotros vamos a una atención y, en automático, se sube la información”, señaló, al explicar que el registro incluirá tanto intentos como manifestaciones de ideación suicida.

Explicó que esta incorporación permitirá dar seguimiento a los casos más allá de la primera intervención, al concentrar en un solo sistema la información que hoy se produce en distintas dependencias. “No es solo registrar que hubo un intento, sino todo lo que pasa después”, dijo, al referirse al acompañamiento y las acciones posteriores.

En esta etapa, el sistema integrará variables como edad, estado civil, si la persona estudia o trabaja, horarios, estatus del caso y zonas donde se registran los llamados. Estos datos permitirán identificar patrones y reforzar acciones preventivas de manera más focalizada. “Nos va a ayudar a saber en qué días, horarios o sectores hay más llamados para poder trabajar de forma más específica”, afirmó.

La plataforma será utilizada por las áreas que forman parte de la mesa interinstitucional de prevención del suicidio, entre ellas la Unif, el DIF Municipal, Salud Pública, el Implan y centros comunitarios. Moreno explicó que, aunque la Unif genera los primeros registros al acudir a una atención, la información se irá complementando conforme otras dependencias realicen visitas, evaluaciones o intervenciones de seguimiento.

Uno de los aspectos que se incorporan al registro, señaló, es la ideación suicida, incluso cuando no existe un intento consumado. “Para nosotros no es necesario que alguien haya intentado suicidarse; desde que dice que no tiene ganas de vivir, eso ya es una alerta”. Explicó que estos casos también activan atención y seguimiento.

Esta información, dijo, permitirá detectar reincidencias y dar mayor seguimiento a personas que requieren acompañamiento continuo. “Sí hay casos que se repiten, y son a los que hay que estar dándoles más seguimiento”, indicó.

La titular de la Unif precisó que la plataforma está diseñada para uso institucional, como una herramienta de coordinación entre las dependencias involucradas, con fines de prevención y atención. “La idea es tener toda la información en un solo lugar para poder trabajar mejor y atender a tiempo”, concluyó.