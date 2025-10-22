Saltillo: Presentarán libro sobre la participación de afrodescendientes en las milicias novohispanas
La Facultad de Ciencias Sociales invita a repensar el pasado desde una postura decolonial y crítica en el Centro Cultural Vito Alessio Robles
¿Qué rol cumplían las personas afrodescendientes en las milicias novohispanas? Para responder esta y otras preguntas similares, la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC invita al lector a la presentación del libro “Afrodescendientes en las milicias novohispanas de la costa central de Veracruz. Sociedad y defensa militar. Siglo XVIII”.
El evento educativo se realizará el viernes 31 de octubre de 2025, a las 11:00 horas, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (Hidalgo Nte. 2, Zona Centro), con la participación del Gobierno Estatal y la Secretaría de Educación. La presentación la llevará a cabo el Dr. Hernán Maximiliano Venegas Delgado, docente e investigador de dicha facultad.
Producto de una investigación doctoral del Dr. Jairo Eduardo Jiménez Sotero, el libro discute cómo los soldados “pardos, morenos y mulatos” novohispanos del siglo XVIII fueron utilizados por la otrora Monarquía hispánica para la militarización de la costa veracruzana en el siglo mencionado.
La relevancia de este libro se encuentra en el análisis de Jiménez Sotero desde una perspectiva decolonial, que busca no revictimizar a los soldados afrodescendientes. Opta por observar las acciones que realizaron como agentes sociales, sin dejar de lado las diferencias políticas respecto a los colonizadores.
Investigaciones como esta invitan al lector a reconstruir el pasado como un mundo de complejidades que no se puede etiquetar tan fácilmente, y a observar los hechos de hace siglos con nuevas perspectivas para descubrir respuestas que no eran tan evidentes.