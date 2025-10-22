Saltillo: Presentarán libro sobre la participación de afrodescendientes en las milicias novohispanas

¿Qué rol cumplían las personas afrodescendientes en las milicias novohispanas? Para responder esta y otras preguntas similares, la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC invita al lector a la presentación del libro “Afrodescendientes en las milicias novohispanas de la costa central de Veracruz. Sociedad y defensa militar. Siglo XVIII”.

El evento educativo se realizará el viernes 31 de octubre de 2025, a las 11:00 horas, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (Hidalgo Nte. 2, Zona Centro), con la participación del Gobierno Estatal y la Secretaría de Educación. La presentación la llevará a cabo el Dr. Hernán Maximiliano Venegas Delgado, docente e investigador de dicha facultad.

Producto de una investigación doctoral del Dr. Jairo Eduardo Jiménez Sotero, el libro discute cómo los soldados “pardos, morenos y mulatos” novohispanos del siglo XVIII fueron utilizados por la otrora Monarquía hispánica para la militarización de la costa veracruzana en el siglo mencionado.