Saltillo: Presentarán libro sobre la participación de afrodescendientes en las milicias novohispanas

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    El libro discutirán cómo los soldados “pardos, morenos y mulatos” novohispanos del siglo XVIII fueron utilizados por la otrora Monarquía hispánica. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

La Facultad de Ciencias Sociales invita a repensar el pasado desde una postura decolonial y crítica en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

¿Qué rol cumplían las personas afrodescendientes en las milicias novohispanas? Para responder esta y otras preguntas similares, la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC invita al lector a la presentación del libro “Afrodescendientes en las milicias novohispanas de la costa central de Veracruz. Sociedad y defensa militar. Siglo XVIII”.

El evento educativo se realizará el viernes 31 de octubre de 2025, a las 11:00 horas, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (Hidalgo Nte. 2, Zona Centro), con la participación del Gobierno Estatal y la Secretaría de Educación. La presentación la llevará a cabo el Dr. Hernán Maximiliano Venegas Delgado, docente e investigador de dicha facultad.

Producto de una investigación doctoral del Dr. Jairo Eduardo Jiménez Sotero, el libro discute cómo los soldados “pardos, morenos y mulatos” novohispanos del siglo XVIII fueron utilizados por la otrora Monarquía hispánica para la militarización de la costa veracruzana en el siglo mencionado.

$!El papel de los soldados afrodescendientes fue crucial para la militarización de la costa veracruzana.
El papel de los soldados afrodescendientes fue crucial para la militarización de la costa veracruzana. FOTO: FACEBOOK

La relevancia de este libro se encuentra en el análisis de Jiménez Sotero desde una perspectiva decolonial, que busca no revictimizar a los soldados afrodescendientes. Opta por observar las acciones que realizaron como agentes sociales, sin dejar de lado las diferencias políticas respecto a los colonizadores.

Investigaciones como esta invitan al lector a reconstruir el pasado como un mundo de complejidades que no se puede etiquetar tan fácilmente, y a observar los hechos de hace siglos con nuevas perspectivas para descubrir respuestas que no eran tan evidentes.

Temas


Cultura
Historia
libros

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

