Saltillo proyecta agenda de eventos para 2026 con encuentros empresariales, deportivos y turísticos

Saltillo perfila una agenda amplia de eventos para 2026 que incluye congresos, encuentros deportivos, foros especializados y participación en ferias del sector turístico, de acuerdo con lo expuesto por Raúl Rodarte Leos, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo.

Entre las actividades confirmadas, anticipó la realización del encuentro nacional del Colegio La Salle con motivo de su 85 aniversario, proyectado para mayo, el cual —según indicó— reunirá a colegios de distintos puntos del país con un aforo estimado de entre mil 200 y dos mil jóvenes, además de sus familias.

También confirmó que Saltillo será sede de la Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en octubre de 2026, logro que se obtuvo tras su designación en Tijuana. A ello se suma un congreso religioso identificado como FINEC, integrado por empresarios y microempresarios vinculados a una perspectiva de fe, ya confirmado dentro de la agenda del próximo año.

Rodarte Leos explicó que esta diversificación de eventos responde al perfil que ha ido consolidando la ciudad como destino emergente, al contar —en sus palabras— con infraestructura adecuada, condiciones de seguridad y una oferta atractiva en museos, gastronomía, arquitectura, rutas vitivinícolas e historia. Señaló que estos factores generan interés entre organizadores de congresos y visitantes, al percibirse como una ciudad “competitiva” frente a otros destinos del país.

“El turismo hoy en día es vender experiencias”, comentó, al referir que Saltillo ofrece no solo espacios para eventos, sino elementos diferenciadores que fortalecen su posicionamiento, como su conectividad aérea, el crecimiento de nueva infraestructura y el impulso de proyectos como la ruta vitivinícola.

Entre otros encuentros previstos, mencionó un foro nacional sobre plataformas digitales con posibilidad de realizarse entre octubre y noviembre, así como un encuentro de motociclistas tipo bikers para marzo. Añadió que también se trabaja en la organización de un summit sobre tech capital, aún en proceso de definición, y en un proyecto vitivinícola concebido como encuentro de negocios entre casas productoras y compradores.

En materia deportiva, recordó el arranque del torneo de Softbol y la posibilidad de concretar un evento de la Federación de Futbol 7, los cuales —según planteó— fortalecen el flujo de visitantes y el consumo local.

Rodarte Leos subrayó que la atracción de estos eventos también se ve favorecida por los indicadores de seguridad y estabilidad que presenta la ciudad y el estado, lo que —dijo— ha despertado mayor interés entre promotores y organizadores de eventos itinerantes que buscan destinos con condiciones logísticas y de experiencia para los asistentes.