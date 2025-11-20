Saltillo: Red local de compras, una idea con buena visión

El fortalecimiento de las economías locales puede lograrse a través de múltiples estrategias. Una de las que, a mediano y largo plazo, resultan más valiosas es el desarrollo de redes de proveeduría internas, pues generan círculos virtuosos que aceleran el crecimiento.

La ecuación es simple: el que produce artículos manufacturados compra sus insumos a proveedores locales, los que a su vez adquieren bienes y servicios de otros proveedores locales, de forma que surge una economía circular que implica la reinversión, en proyectos locales, de la riqueza que se genera a partir del intercambio.

Este efecto multiplicador local genera, a su vez, el fortalecimiento de encadenamientos productivos que, de forma ulterior, impactan positivamente la competitividad regional. Por ello, desplegar esfuerzos orientados a la creación de este tipo de redes siempre será una buena idea.

El comentario viene al caso a propósito del anuncio, realizado este miércoles por Arturo Reveles Márquez, presidente de la Canacintra Coahuila Sureste, en el sentido de que están preparando el lanzamiento de una plataforma digital mediante la cual las empresas locales se comuniquen entre sí para incrementar la proveeduría saltillense.

“Queremos que el consumo industrial se quede aquí; que Saltillo le compre a Saltillo y Coahuila a Coahuila”, señaló el empresario quien precisó que el anuncio formal de la puesta en operación de la citada plataforma ocurrirá en las próximas semanas.

Sin embargo, aunque estamos ante una buena idea, no basta con enunciarla o ponderar sus bondades para que pueda implementarse y ser exitosa. En adición a ello es necesario tener en cuenta los retos que implica para una Región como la nuestra, tan fuertemente anclada a la industria automotriz.

Este aspecto es clave, pues dada su alta especialización técnica, la industria automotriz se encuentra vinculada, casi de forma exclusiva, a cadenas globales de valor que controlan las propias armadoras.

Esto mismo, sin embargo, podría convertirse en una oportunidad para el desarrollo, a nivel local, de proveedores de alto valor para la industria automotriz, de forma que no solamente compitamos con mano de obra barata, localización geográfica o incentivos fiscales, sino con elementos más sólidos, como la existencia de una red de proveeduría de primera calidad.

Hacer tal, sin embargo, implica mucho más que hacer networking, es decir, poner en contacto a las personas detrás de las unidades económicas que operan a nivel local. Implica, sobre todo, la adopción de la cultura de mejora continua que las empresas de alto valor agregado –en el mundo entero– exigen como requisito indispensable para incorporar nuevos proveedores a su cadena de valor.

El anuncio de la Canacintra Sureste Saltillo sin duda puede ser el primer paso en ese camino, pero convendría que, desde el principio, se asuma la necesidad de establecer metas mucho más ambiciosas.