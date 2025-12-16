Saltillo proyecta elevar inversión en obra pública por arriba de 800 mdp en 2026

Saltillo buscará contar con un presupuesto superior a los 800 millones de pesos para obra pública en 2026. Durante este año se ejercieron más de 700 millones en distintos proyectos, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que la meta es incrementar el monto destinado a inversión pública productiva, con obras enfocadas en movilidad, recarpeteo y recuperación de espacios públicos. Indicó que los recursos se han aplicado mediante esquemas de mezcla con el Gobierno del Estado y con trabajos distribuidos en diversas zonas del municipio.

Sobre el siguiente ejercicio fiscal, comentó que la intención es rebasar lo ejercido en 2025. “La idea es que sea más de lo de este año y estar alrededor de un poquito más de los 800 millones de pesos para 2026”, afirmó.

Entre los proyectos previstos, Díaz González mencionó el arranque, en el primer trimestre de 2026, del paso inferior en el bulevar Misión Cerritos. Explicó que se trata de una obra orientada a mejorar la incorporación hacia Fundadores y a desahogar el tránsito en el sector oriente de la ciudad.

El tiempo de ejecución dependerá de obras inducidas previas: “El tema de CFE, el tema pluvial, obras que se tienen que hacer antes de la perforación para ese deprimido”. Agregó que la obra podría quedar concluida en poco más de un año. “Yo creo que en el transcurso de un año, año y dos meses estaríamos concluyendo ese ese deprimido de Misión Cerritos”, dijo.

RECONOCEN OBRA PÚBLICA

Por su parte, el diputado local Álvaro Moreira reconoció que la actual administración municipal ha concentrado una parte relevante de la obra pública en el sur de la ciudad, con trabajos visibles en pavimentación, bacheo y mejora de espacios urbanos. “Es un año importante para este sector de la ciudad”.

Indicó que en colonias de esa zona se han realizado acciones recientes y que continuarán programas de limpieza, iluminación y rehabilitación del entorno, lo que, dijo, ha generado beneficios directos para los habitantes del sector.