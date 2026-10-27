Saltillo realiza Brigada Rosa y entrega prótesis artesanales a mujeres

Con servicios de salud, orientación preventiva y apoyo a mujeres que han enfrentado el cáncer de mama, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó la Brigada Rosa y las actividades del taller “Puntadas de Amor”, en el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron las actividades realizadas en la explanada del Parque Las Maravillas, con la participación del Instituto Municipal de las Mujeres, instituciones y empresas de la iniciativa privada.

Durante la jornada se ofrecieron servicios como orientación para la detección del cáncer de mama, toma de presión arterial y glucosa, audiometrías, exámenes de la vista y entrega de lentes, vacunación, expedición de actas de nacimiento y constancias de no antecedentes penales, además de cortes de cabello, maquillaje y rifas de regalos. Díaz González señaló que estas acciones buscan promover la prevención y facilitar el acceso de las mujeres a servicios que contribuyan al cuidado de su salud. “Octubre nos recuerda algo fundamental: la prevención salva vidas y la detección oportuna puede cambiar el rumbo de una enfermedad. Queremos que las mujeres vivan seguras y cuenten con mayores oportunidades para cuidar de su salud”, expresó. Por su parte, Luly López Naranjo agradeció la participación de las instituciones y organizaciones que se sumaron a la brigada, y destacó la importancia de mantener acciones para acompañar a las mujeres y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Como parte del evento, se entregaron simbólicamente tres prótesis mamarias artesanales a igual número de beneficiarias, elaboradas mediante el taller “Puntadas de Amor”, impulsado por Liliana Gámez. María de Lourdes Orta Ramírez, una de las beneficiarias, agradeció el apoyo recibido y señaló que compartir su experiencia busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama. Asimismo, se reconoció a las empresas e instituciones que participaron en la elaboración de más de mil 200 prótesis artesanales, destinadas a mujeres que las necesitan. Mery Rubio, coordinadora de Comunicación de Lenox, destacó la participación de las y los colaboradores de la empresa en el taller, como parte de las iniciativas de apoyo a mujeres que han enfrentado esta enfermedad. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, señaló que la coordinación entre dependencias y organizaciones permite ampliar el alcance de los programas y atender las necesidades de más beneficiarias.

La brigada se realizó con el apoyo del Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia Mejora Coahuila. Al evento también asistieron Teresita Barrientos Narváez, coordinadora de Vida y Salud del DIF Coahuila, en representación de su presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; el regidor Carlos Kalionchis Reyes, integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y representantes de las organizaciones y empresas participantes.

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