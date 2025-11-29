Saltillo: recupera Policía Cibernética 100% de cuentas de WhatsApp hackeadas

Saltillo
/ 29 noviembre 2025
    Saltillo: recupera Policía Cibernética 100% de cuentas de WhatsApp hackeadas
    La Policía Cibernética recomienda activar la verificación de dos pasos para evitar el robo de cuentas. FOTO: ARCHIVO

El titular de la unidad, Daniel Cardona, destacó que aunque los reportes han disminuido este año, los fraudes mediante códigos de verificación siguen siendo una amenaza

La Unidad de Policía Cibernética de Saltillo afirmó que logra recuperar la totalidad de las cuentas de WhatsApp que son reportadas como robadas o hackeadas mediante distintos métodos de engaño, según informó su titular, Daniel Cardona.

Cardona explicó que uno de los métodos más comunes utilizados por los delincuentes es hacerse pasar por servicios de paquetería como Amazon o Mercado Libre, argumentando problemas con la entrega debido a errores en el código postal.

“Les marcan y les dicen ‘sabes qué, tu paquete está a punto de llegar, nada más que tuvimos un problemita ahí con el código de verificación de tu código postal y te vamos a reenviar un número para que nos lo reenvíes tú’, (...) y no nos estamos dando cuenta de que estamos dándoles acceso al código de verificación de WhatsApp”, detalló.

Una vez que los atacantes toman control de la aplicación, contactan a familiares y amigos haciéndose pasar por la víctima para solicitar dinero urgente bajo excusas como accidentes, choques o deudas que deben liquidarse de inmediato.

El funcionario señaló que otra vía de acceso son los enlaces maliciosos en supuestos sorteos en redes sociales o aplicaciones de préstamos, donde a veces la “avaricia” de los usuarios al creer en premios o recargas gratis facilita el acceso a su información.

Cardona aseguró que los reportes de fraudes y extorsiones han disminuido considerablemente en comparación con el año pasado, cuando no era tan común y las personas aún desconocían que se trataba de una estafa.

Cardona agregó que se recuperan todas las cuentas que se denuncian oficialmente ante la unidad.

“Todas las que se reportan se recuperan, ya sea en el momento o cuando ellos estuvieron haciendo el intento (...) pero todas se tienen que recuperar”, afirmó.

Para prevenir estos incidentes, la autoridad recomendó activar la verificación de dos pasos en la aplicación, configurar un correo de recuperación y utilizar candados de seguridad como la huella digital o el reconocimiento facial.

“Si no tenemos algún paquete que vaya a llegarnos o que hayamos hecho, no hacer este tipo de seguimientos porque después vamos a ser un número más”, concluyó.

